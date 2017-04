Konrad Deinlein: Musik ist sein Leben

Mitbegründer des Betzensteiner Posaunenchor feierte seinen 90. Geburtstag - vor 6 Stunden

BETZENSTEIN - Mit seiner gesundheitlichen Verfassung ist Konrad Deinlein aus Eckenreuth recht zufrieden. Da wolle er nicht klagen. Umso mehr freut er sich, dass er seinen 90. Geburtstag bei guter geistiger Verfassung feiern darf.

Jubilar Konrad Deinlein (Mitte) mit Tochter Anita (von links), Schwester Anna, Sohn Gerhard und Bürgermeister Claus Meyer. © Foto: Klaus Möller



Viele Bekannte und Verwandte fanden sich im Reuthof zu Deinleins Festtag ein. Betzensteins Bürgermeister Claus Meyer gratulierte im Namen der Gemeinde und überreichte ein Geschenk.

Der Jubilar kam in Eckenreuth zur Welt. Bis auf eine kurze Ausnahme — er geriet in Folge seines Arbeitsdienstes bei der Wehrmacht drei Jahre in französische Gefangenschaft — verbrachte er sein Leben in seinem Geburtsort. Nach der Entlassung 1945 aus der Gefangenschaft wurde er dringend auf dem Anwesen seiner Eltern gebraucht, da sein Vater in diesem Jahr verstarb. Seit dieser Zeit bewirtschaftete er — davon viele Jahre als Nebenerwerbslandwirt — Haus und Hof der Eltern auch noch nach Erreichen des Ruhestands.

1951 heiratete er seine Frau Brigitte, die ihm Tochter Anita und die beiden Söhne Helmut und Gerhard schenkte. Seit dem Tod seiner Ehefrau vor 16 Jahren muss der Jubilar das Leben alleine meistern. Auf die Hilfe von Sohn Gerhard, der das Eckenreuther Anwesen übernommen hat, und dessen Frau Marga kann er dabei zählen.

Die Musik ist seit jeher das Steckenpferd des Jubilars. 1948 zählte er zu den Mitbegründern des Betzensteiner Posaunenchors, welchen mittlerweile sein Enkel Tobias mit zwei weiteren Männern leitet. Die Blasmusik musste Konrad Deinlein aus gesundheitlichen Gründen wieder aufgeben. Seit dieser Zeit musiziert er gerne auf seiner Heimorgel. Vor allem die Musik half ihm ebenso wie seine vier Jahre ältere Schwester Anna, über die schwere Zeit nach dem Tod seiner Frau hinwegzukommen.

kmö