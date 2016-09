Kontraste und Momente tiefster Menschlichkeit auf Maffei

Wolfgang Buck und Stefan Kügel gestalten einen musikalisch-literarischen Abend zur Lutherdekade - vor 1 Stunde

AUERBACH - „Auf’s Maul g’schaud“: Unter diesem Motto präsentieren Wolfgang Buck und Stefan Kügel fränkische Songs und „dem Luther sei’ Bibel“. Der musikalisch-literarische Abend ist ein Beitrag zur Lutherdekade und wird beim „Maffei-Spezial“ am Samstag, 17. September, auf Maffei zu sehen sein.

Kommen bei einem musikalisch-literarischen Abend auf Maffei ins Gespräch: Wolfgang Buck (li.) und Stefan Kügel. © Foto: PR



Wolfgang Bucks Lieder und Stefan Kügels Schauspielkunst sind bekannt für ihren Galgenhumor, ihre in Franken sonst unbekannte Zärtlichkeit und ihre sensible Grobmotorik. Was passiert, wenn die beiden ins Gespräch kommen — mit Hilfe von Bucks Songs und von Kügel gelesenen Texten aus Martin Luthers sinnlich-kraftvoller Bibelübersetzung? Es ergeben sich Kontraste, harte Schnitte, Widersprüche, neue Sichtweisen, augenzwinkernde Kumpaneien und Momente tiefster Menschlichkeit.

Die Lesung „Maffei Spezial“ – benannt nach dem nur im alten Bergwerk erhältlichen dunklen Landbier – findet auf der Kleinkunstbühne in der beheizten ehemaligen Kompressorhalle statt. Veranstalter ist der Förderverein Maffeispiele Auerbach. Der musikalisch-literarische Abend mit Wolfgang Buck und Stefan Kügel beginnt um 20 Uhr. Einlass ist bereits ab 19 Uhr. Die Plätze sind nicht nummeriert.

Museum wird renoviert

Im Bergbaumuseum werden zurzeit Instandhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Die aktuellen Öffnungszeiten können unter Telefon (01 76) 79 60 60 37 oder per E-Mail an besucherinfo@maffeispiele.de erfragt werden. Die letzte Veranstaltung auf Maffei in diesem Jahr ist die Bergwerksweihnacht am 3. und 4. Dezember, jeweils ab 13 Uhr.

Karten sind bei Schreibwaren Kleefeldt in Auerbach, unter www.okticket.de sowie unter Telefon (0 96 43) 2 04 95 73 erhältlich für 19 Euro im Vorverkauf (zuzüglich VVK-Gebühr). An der Abendkasse kosten sie 23 Euro. www.maffeispiele.de

nn