Kontrolle auf der Autobahn: Fahrer stand unter Drogen

Polizeistreife stoppte deshalb die Weiterreise eines 31-Jährigen - vor 1 Stunde

HAAG - Unter Drogen am Steuer: Die Verkehrspolizei hielten am Freitagabend auf der A 9 Richtung München einen Pkw Renault an. Bei der Kontrolle des 31-jährigen Fahrers aus Brandenburg wurde festgestellt, dass er unter Drogeneinwirkung stand.

Polizeikontrolle auf der Autobahn A9 bei Haag © colourbox.de



Bei der Durchsuchung wurden noch geringe Mengen Marihuana und Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. Eine Blutentnahme, das Verbot der Weiterfahrt für mindestens 24 Stunden, die Sicherstellung der Autoschlüssel sowie eine Strafanzeige waren die Folgen.

Als der fünf Jahre ältere Bruder im Verlauf des Abends in der Wache der Verkehrspolizei Bayreuth erschien, um seinen jüngeren Bruder abzuholen, wurden bei diesem auch drogentypische Auffälligkeiten festgestellt.

Ein Urintest verlief ebenso positiv. Der 36-Jährige wurde einer Blutentnahme unterzogen. Ihn erwartet nun auch eine Anzeige wegen der Fahrt unter Drogen. Die Weiterfahrt endete somit für beide Brüder aus Brandenburg in Bayreuth.