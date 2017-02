Kontrolle bei Pegnitz: Neuer Führerschein mangelhaft

37-Jähriger wollte mit neuem Dokument Fahrverbot umgehen - Polizei entdeckte Manipulation - vor 15 Minuten

PEGNITZ - Trotz eines neu ausgestellten Führerscheines bemerkten Beamte der Verkehrspolizei, dass ein 37-jähriger Pole in Deutschland kein Auto fahren darf.

Im November 2016 wurde von der Staatsanwaltschaft wegen einer Trunkenheitsfahrt ein Sperrvermerk in den Führerschein des Mannes eingetragen. Um das Verbot in Deutschland Fahrzeuge führen zu dürfen, zu umgehen, ließ er sich kurzerhand in Polen einen neuen Führerschein ohne einen Eintrag ausstellen.

Bei der Überprüfung am Montagmorgen an der Ausfahrt Pegnitz stellten die Polizisten sofort diesen kleinen Mangel fest. Der 37-Jährige wird wegen des Fahrens trotz Fahrverbot angezeigt und musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

rr