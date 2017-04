Konzert der Extraklasse im Altenstädter Schloss

Reiner Trio präsentiert in Pegnitz auch jüdische Weisen - 10.04.2017 17:42 Uhr

PEGNITZ - Am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr ist das Altenstädter Schloss einmal mehr der Austragungsort für ein Kammermusik-Konzert der Extraklasse.

Das Reiner Trio: Musik auf höchstem Niveau. © Foto: nn



Das Reiner Trio: Musik auf höchstem Niveau. Foto: Foto: nn



Zu Gast in Pegnitz ist das Reiner Trio aus Krakau, das 1995 von Roman Reiner, Professor an der Krakauer Musikhochschule, gegründet wurde. Roman Reiner (Violine), Barbara Łypik-Sobaniec (Cello) und Sławomir Cierpik (Klavier) sind Mitglieder der Akademie für Musik in Krakau und Preisträger zahlreicher renommierter Wettbewerbe.

Breites Repertoire

Das Programm reicht von Klassik über die Werke der Romantik und des 20. Jahrhunderts bis hin zu zeitgenössischen Kompositionen. Besonders fühlt sich das Ensemble der musikalischen Tradition ihrer Heimat verpflichtet. Neben polnischen Komponisten haben sie daher auch ein breites Repertoire an jüdischer Musik.

In Pegnitz präsentieren sie Werke von Mendelssohn-Bartholdy, Bruch, Bloch, Williams (Filmmusik aus "Schindlers Liste") sowie alte jüdische Weisen aus Krakau vor 1939. Der Titel des Konzertabends "Kol Nidrei" ist einem musikalischen Werk des Komponisten Max Bruch für Orchester und Cello entlehnt, das in kammermusikalischer Fassung gespielt werden wird. Das Werk basiert auf dem jüdischen Gebet Kol Nidre, das am Vorabend des höchsten jüdischen Feiertags (Jom Kippur) gebetet wird.

Karten beim Kulturamt der Stadt, Tel. (0 92 41) 7 23 37 oder -23; kulturamt@stadt-pegnitz.de Um Reservierung wird gebeten.

nn