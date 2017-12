Konzert in Waischenfeld: Jemand klopft an der Tür

Heiter Festliches von brillanten Sängern und Musikanten - vor 7 Stunden

WAISCHENFELD - Es war ein schönes Konzert, das viel dazu beitrug, die Weihnachtszeit festlicher zu erleben und den Gästen eine Bereicherung bot.

Junge Bläser erfreuten das begeisterte Publikum mit jahreszeitlich passenden Melodien. © Foto: Weichert



Junge Bläser erfreuten das begeisterte Publikum mit jahreszeitlich passenden Melodien. Foto: Foto: Weichert



A Capella wurden die Friedensglocken beschworen. © Foto: Thomas Weichert



A Capella wurden die Friedensglocken beschworen. Foto: Foto: Thomas Weichert



Mit dem Sololied "Es ist für uns seine Zeit angekommen" aus der swingenden Weihnachtszeit von Wieland Kleinbub eröffnete der stimmgewaltige Tenor Adolf Hofmann mit Orgelbegleitung durch Michael Forster das diesjährige Weihnachtskonzert der Chorgemeinschaft Waischenfeld-Oberailsfeld in der gut besuchten Stadtpfarrkirche St. Johannes der Täufer. Wie jedes Jahr traten neben der Chorgemeinschaft zahlreiche Gesangs- und Instrumentalgruppen auf. Von der Chorgemeinschaft selbst waren Lieder wie "Wir zünden tausend Lichter an" und "Heil‘ge Nacht" zu hören.

Die Waischenfelder Turmbläser erfreuten mit "O Maria" und "Somebody is knocking at your door", die A-Capella Sänger von Belcanto Vocale mit "Friedensglocken, Weihnachtszeit" und "Heil‘ge Nacht, du kehrest wieder". Die Burgmadla, die Kulturpreisträger des Landkreises Bayreuth sind, sangen "Erstaune o Himmel" und "Du steigst vom Sternenzelt". Die Querflötistinnen Susanne, Luisa und Andrea erfreuten mit dem Engelsterzett aus dem Oratorium "Elias" und den "Drei Weihnachtsgänsen" und der Musikverein Waischenfeld unter anderem mit dem "Einsamen Hirten" von James Last. Zweiter Organist war Anton Adelhardt mit Pastorellen für die Weihnachtszeit von Valentin Ratgeber.

Zwischen den Musikstücken las Monika Reinwand lustige Weihnachtsgedichte des Forchheimer Mundartdichters Reinhold Schmitt. Mit "Nun freut euch, ihr Christen" aus allen Kehlen endete das Waischenfelder Konzert am zweiten Weihnachtsfeiertag.

THOMAS WEICHERT