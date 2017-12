Koordination der Bauhöfe in der VG Creußen

CREUSSEN - Das Fernziel ist ein gemeinsamer Bauhof der vier Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft: Creußen, Haag, Prebitz und Schnabelwaid. Dafür braucht es einen, der das Ganze koordiniert. Oliver Fehr übt diese neu geschaffene Stelle nun aus.

Oliver Fehr (rechts) beginnt auf der neu geschaffenen Stelle des Bauhofkoordinators der Verwaltungsgemeinschaft Creußen. Mit im Bild VG-Vorsitzender und Creußens Bürgermeister Martin Dannhäußer. Foto: Ralf Münch



Der 49-Jährige aus Grafenwöhr ist gelernter Maurer, war in Amberg als Soldat auf Zeit und die vergangenen Jahre als Dachdecker bei einem Unternehmen in Weiden tätig. Er hat schwerpunktmäßig Flachdachabdichtungen gemacht. "Bauhofkoordinator, das ist eine große Herausforderung", erklärt er, warum er sich auf die Stelle beworben hat.

Seine künftigen Aufgaben sieht er unter anderem darin, die Ausrüstung aller vier Bauhöfe zu koordinieren und zu entscheiden, ob sich eine Neuanschaffung von Geräten lohnt. Die Begutachtung und Bewertung von Schäden — beispielsweise im Straßennetz — und die Entscheidung, ob die Arbeiten selbst gemacht werden können oder fremd vergeben werden.

Der Leiter des Creußener Bauhofs, Werner Rustler, aber auch die anderen kommunalen Arbeiter aller Bauhöfe werden ihm anfangs erst mal unterstützend zur Seite stehen. "Ich bin teamlastig aufgewachsen", nennt es Fehr.

Ihm ist es wichtig, durch richtige Koordination Freiräume zu schaffen oder auch mal Gemeindearbeiter in den jeweils anderen Kommunen bei Arbeiten einzusetzen. "Mit wenig Aufwand viel Nutzen schaffen", das gelte es zu erreichen, fasst er es zusammen. Gerade die kleineren VG-Kommunen tun sich schwer, den Ausfall eines Gemeindearbeiters zu kompensieren, so Creußens Bürgermeister und Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft, Martin Dannhäußer. "Deshalb haben wir entschieden, die Stelle des Bauhofkoordinators neu zu schaffen", erklärt er.

Es sei einfach wichtig, dass die vier Gemeinden auf dem Gebiet enger zusammenarbeiten. Auch andere Kommunen hätten mit dieser Konstellation bereits gute Erfahrungen gemacht. Hauptziel sei es, die anfallende Arbeit sinnvoll zu koordinieren, zu optimieren und Synergieeffekte zu schaffen.

So sei es auch möglich, Einsparpotenziale zu schaffen. Weiter entferntes Ziel sei ein gemeinsamer Bauhof – vorzugsweise dann in Creußen. Fehr soll aber nicht nur die Belange der Bauhöfe koordinieren, sondern sich auch bei den Wasser- und Abwasseranlagen mit einbringen, so Dannhäußer. Insgesamt steht er damit neun Mitarbeitern am Creußener Bauhof und je zwei Mitarbeitern in Haag, Prebitz und Schnabelwaid sowie zwei Mitarbeitern des Wasserzweckverbandes vor.

"Das ist eine Umbruchphase in den Bauhöfen", nennt es Dannhäußer. Dabei sollen Kenntnisse von denen, die schon länger dabei sind, an neue Kräfte weitergegeben werden. "Letztendlich soll es ein gemeindeübergreifender Trupp sein", fasst es der Bürgermeister zusammen. Im Bereich des Winterdienstes laufe das sowieso schon.

Hier gibt es innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft bereits Absprachen zwischen den Kommunen, was das Räumen – insbesondere bei Gemeindeverbindungsstraßen – angeht.

Der neue Bauhofkoordinator soll eine Verbindung zwischen Verwaltung und den Bauhöfen sein, fasst es Dannhäußer zusammen. Er hat sein Büro im Creußener Rathaus, dem Sitz der Verwaltungsgemeinschaft. Und er soll auch dem VG-Ingenieur unter anderem die kleineren Baustellen abnehmen. "Ich war an meiner vorherigen Stelle als Kolonnenführer schon tätig und weiß, wie man Mitarbeiter führt", sagt Fehr.

Ein weiteres Ziel in Zukunft sei es, künftig am Bauhof selber auszubilden. "Die Stelle des Bauhofkoordinators muss erst mal gestaltet werden, das ist noch eine große Spielwiese", sagt Dannhäußer. Das Interesse an dem Stellenangebot jedenfalls war sehr groß.

Es lagen rund 20 Bewerbungen vor, sechs brachten die notwendigen Voraussetzungen mit und wurden zum Vorstellungsgespräch geladen.

