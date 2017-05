Vor 40 Jahren weihten Dekan Johann Neuner aus Kirchenbirkig und Pfarrer Friedrich Sturm die neue St. Laurentius-KapeIle in Körbeldorf. Zu den Gästen zählten Landrat Dr. Josef Kohut, Bürgermeister Konrad Löhr, Ministerialrat Dr. Klaus-Günter Dietel für den verhinderten Staatssekretär Simon Nüssel, Bezirksrat Helmut Elßmann, der Förderer Adolf Grellner aus Pegnitz und Altbürgermeister Christian Sammet. Die musikalische Umrahmung übernahmen die Kirchenmusikkapelle und die Chorgemeinschaft Büchenbach unter Leitung von Chorleiter Hubert Richter. Der Vorsitzende des Kapellenbauvereins, Anton Haberberger, erinnerte daran, dass die alte morsche Kapelle dem Straßenbau weichen musste. Den Neubau nannte er ein gelungenes Werk. Bürgermeister Löhr berichtete über zehn Monate Bauzeit und 260 000 Mark an Kosten, von denen der Landkreis 100 000 Mark übernommen habe. Dank zollte er Otto Werner für die kostenlose Planung. Foto: Georg Brendel ©

