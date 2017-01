Krach im Rathaus: Personalrat in Pegnitz wirft hin

In die Personalien der Stadtverwaltung kehrt keine Ruhe ein — Per E-Mail haben Vorsitzende Entscheidung veröffentlicht - vor 14 Minuten

PEGNITZ - Ende Dezember ist Personalratsvorsitzende Ute Wagner von ihrem Amt zurückgetreten. In seiner Sitzung am vergangenen Donnerstag hat nun der restliche Personalrat ebenfalls seinen Rücktritt beschlossen. Per Mails, die der Redaktion vorliegen, wurden die Mitarbeiter darüber informiert.

Liegt es am neuen Geschäftsverteilungsplan? Der Personalrat der Stadt Pegnitz legt sein Amt nieder. Jetzt hat er alle Mitarbeiter informiert. © Foto: Ralf Münch



Liegt es am neuen Geschäftsverteilungsplan? Der Personalrat der Stadt Pegnitz legt sein Amt nieder. Jetzt hat er alle Mitarbeiter informiert. Foto: Foto: Ralf Münch



„Es war ein Zuviel an Verantwortung und Arbeit“, erklärt Ute Wagner ihren Schritt auf Nachfrage. Sie könne das nicht mehr alleine schultern. Alleine deshalb, weil ihr Stellvertreter Horst Lautner zum Ende des Monats gekündigt habe und somit nicht mehr im Gremium sein wird. Neue Entgeltverordnung, die Umsetzung des Geschäftsverteilungsplans – das erfordere einen großen Zeitaufwand auch vom Personalrat.

Wenig zeitliche Freiräume

Die Tätigkeit des Personalrates sei ja von Natur aus immer mit Ärger und Reibereien verbunden, sagt Wagner. Durch das tägliche Geschäft seien die zeitlichen Freiräume für die Personalratsarbeit auch stark eingeschränkt. Jeder, der sich für dieses Ehrenamt zur Verfügung stellt, wisse das auch und sei aber bereit es für die Kollegen in Kauf zu nehmen, schreibt sie.

Wagner sei aber nun an ihre Grenzen gekommen. „Durch die Ereignisse im vergangenen halben Jahr sehe ich zusätzlichen Mehraufwand und Ärger auf mich zukommen, den ich alleine zusätzlich nicht schultern kann.“ Man gebe so ein Amt nicht einfach ab, wenn man seit 20 Jahren im Personalrat und seit rund acht Jahren dessen Vorsitzende ist. Aber nun sei es die einzige vernünftige Entscheidung für sie. Großes Lob hat sie für ihre Kollegen im Gremium, sie sei immer unterstützt worden. Mit der Dienststelle selber sei sie nicht immer einer Meinung gewesen. Vor allem der neue Geschäftsverteilungsplan habe da einen großen Teil ausgemacht.

„Irgendwann geht es auch bei einer Kettenreaktion nicht weiter“, sagt Horst Lautner. Den Rücktritt des gesamten Gremiums erklärt er damit, dass es nach dem Schritt Wagners und seinem anstehenden Weggang nicht mehr möglich sei, die anfallende Arbeit zu erledigen. „Es geht viel um Rechtslagen und Vorschriften. Da ist der Personalrat gefordert“, so Lautner. Er selber habe sich bei der Sitzung der Mehrheitsentscheidung angeschlossen. Der Beschluss zum Rücktritt sei schließlich einstimmig gefallen. „Entweder man muss sich durchbeißen oder zurücktreten“, sagt er.

Besonders der neue Geschäftsverteilungsplan habe zu der Entscheidung beigetragen, so Lautner. Anfang 2016 sollte seine Umsetzung beginnen. „Aber es hakt noch an einigen Stellen“, sagt er. Vor allem die räumliche Umsetzung funktioniere noch nicht. „Das zieht einen Rattenschwanz nach sich“, erklärt er. Das und die normale Arbeit – das belaste einfach zu sehr. Lautner hat seine Konsequenzen gezogen und wechselt zum Ende des Monats seinen Arbeitsplatz. Hat das mit einer angespannten Situation im Rathaus zu tun? Lautner antwortet diplomatisch: „Wenn man nach 23 Jahren gute Kollegen verlässt, an der neuen Stelle keinen Mehrverdienst hat, der Weg zur Arbeit künftig weiter ist und einem die eigentliche Arbeitsaufgabe gut gefallen hat – dann kann sich das jeder selbst überlegen.“

Bis zur Neuwahl eines Personalrates führe das bisherige Gremium kommissarisch sein Amt weiter. Die Neuwahl werde zeitnah in die Wege geleitet, so Lautner. Sollte das nicht geschehen, habe die Dienststelle oder die Gewerkschaft die Möglichkeit eine Neuwahl zu veranlassen.

„Entscheidungen von Mitgliedern des Personalrats, die ihre Person betreffen, sind deren höchstpersönlichen Entscheidungen, die ich akzeptiere, jedoch nicht kommentiere“, so Bürgermeister Uwe Raab. Grundsätzlich sei die Institution Personalrat für ihn wichtiger Bestandteil, um individuelle, vor allem aber gemeinschaftliche Interessen der Mitarbeiter gegenüber der Dienststelle zu vertreten.

Die Neuwahl werde nach den Bestimmungen des Bayerischen Personalvertretungsgesetzes und der Wahlordnung dazu durchgeführt, so Raab. „Das ist aber eine Angelegenheit des Personalrats selbst, auf die die Dienststelle keinen Einfluss hat“, sagt er. Nach dem Personalvertretungsgesetz habe die Dienststelle aber eine gesetzliche Unterstützungspflicht. Das heißt, sie müsse dafür Sorge tragen, dass ein Vorstand gebildet wird, der die Wahl dann durchführt. „Diese Pflicht wird die Stadt Pegnitz selbstverständlich erfüllen.“

Haben die Rücktritte mit den Querelen um den neuen Geschäftsverteilungsplan zu tun? Raab: „Nein.“

FRAUKE ENGELBRECHT