Kradfahrer knallte nahe Hollfeld gegen Leitplanke

25-Jähriger aus dem Landkreis Bamberg musste schwerverletzt ins Bayreuther Klinikum gebracht werden - vor 1 Stunde

HOLLFELD - Zu schnell in eine scharfe Kurve nahe Neidenstein im Bereich der Stadt Hollfeld fuhr am Dienstagabend ein 29-jähriger Kradfahrer aus dem Landkreis Bamberg. Schwer verletzt musste er in ein Krankenhaus transportiert werden.

Aus Richtung Hollfeld kommend kam der Motorradfahrer auf dem Weg in Richtung Neidenstein ins Schleudern und rutschte mit seiner Maschine gegen die Leitplanke. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsfahrzeug ins Klinikum nach Bayreuth gebracht werden.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Hollfeld war zur Absicherung der Unfallstelle und zum Abbinden von ausgelaufener Flüssigkeit vor Ort.

rr