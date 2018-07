Kreis Amberg-Sulzbach: Boden trocken wie Asche

AUERBACH/AMBERG - Die höchste Waldbrandgefahr, verdorrte Felder, Ernteausfälle: Die anhaltende Trockenheit verschont auch den Landkreis Amberg-Sulzbach nicht. Daran ändert auch der Regen der letzten Tage nicht viel. Die Dürre schafft verschiedenste Probleme in der Land- und Forstwirtschaft. Probleme, die sich auch langfristig auswirken können.

Vor wenigen Tagen ist bei Gottsfeld im Landkreis Bayreuth ein Stück eines Getreidefeldes wegen der Trockenheit abgebrannt. Auch der Landkreis Amberg-Sulzbach hat lang anhaltenden Regen bitter nötig. © Ralf Münch



"Der Boden ist trocken wie Asche", sagt Landwirt Gerhard Lindner aus Nitzlbuch. Seit Monaten habe es nicht richtig geregnet. Wenn es dann doch mal gewittert und viel Regen in kurzer Zeit fällt, dann können die ausgedorrten Böden das Wasser nicht mehr aufnehmen. Die Folgen sind für den Nitzlbucher enorm: Die Wintergerste muss notgedroschen werden, für die Kühe steht weniger Stroh zur Verfügung, das Kleegras verdorrt, die Grünlandwiesen sind braun, Zwischenfrüchte können nicht angesät werden, weil der Boden zu trocken ist, außerdem könnte der Silomais kaputt gehen, wenn es nicht bald für längere Zeit regnet. Gerhard Lindner meint: "Ich kann mich nicht erinnern, dass es mal so trocken wie jetzt war." Er sagt auch: "Man merkt die Tendenz, dass vermehrt Trockenzeiten kommen."

Die Zahlen des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Amberg geben dem Landwirt recht. Matthias Feierler ist bei der Behörde zuständig für das Sachgebiet Landwirtschaft. Bezüglich der Niederschläge meint er: "Es ist relativ wenig gekommen die letzten Monate, Stichwort Frühsommertrockenheit." Im April habe es nach Aufzeichnungen der Wetterstation in Edelsfeld im nördlichen Landkreis Amberg-Sulzbach minus 50 Prozent Niederschlag gegeben, im Mai minus 60 Prozent und im Juli minus 40 Prozent — verglichen mit dem Durchschnitt der vergangenen 30 Jahre.

Kolben ohne Körner

Die Dürre betrifft vor allem die Wintergerste, erzählt Feierler. Die sei schon in die Reife gegangen, es hätte stark geregnet, woraufhin sich neue Triebe gebildet hätten, sodass die Wintergerste nicht gleichzeitig reif wurde. Die Folge: Wenn die grünen Pflanzen mit den reifen gedroschen werden, wird das Erntegut wieder feucht. Das ist auch auf den Feldern von Gerhard Lindner passiert. "Das ist ein Wertminderer", sagt er. Er glaubt aber nicht, dass die Wintergerste heuer weniger wert sein wird. Denn gerade weil es so trocken ist, enthielten die einzelnen Pflanzen wenig Feuchtigkeit, auch wenn sie grün aussähen.

Lindners Silomais gehe jetzt in die Blüte und brauche unbedingt Wasser. "Wenn das nicht kommt, kann er kaputt werden." Aktuell, so Feierler vom AELF, gehe es dem Mais noch relativ gut. Aber wenn er nun die Kolben ausbildet, braucht er viel Wasser. "Und die nächsten Wochen muss es auf jeden Fall regnen, sonst kann es sein, dass die Pflanze schön aussieht, aber der Kolben keine Körner hat", so Feierler.

"Keine absolute Katastrophe"

Beim Weizen könne es passieren, dass die Körner wegen der Trockenheit kleiner als sonst ausfallen. "In drei Wochen ist Erntezeit, dann weiß man das", sagt Feierler. Zuletzt sei es im Jahr 2003 derart trocken gewesen. Von Panikmache rät er aber ab: "Wir sind vom Gesamtertrag her schon unterdurchschnittlich dabei, aber es ist keine absolute Katastrophe."

An den extrem trockenen Sommer 2003 erinnert sich auch Feierlers Kollege Wolfhard-Rüdiger Wicht, forstlicher Behördenleiter am AELF in Amberg. Er steht mit Privatleuten und Kommunen in Kontakt, die Waldflächen besitzen. "Wir spüren die Trockenheit bei den Waldkulturen, die wir im letzten Herbst angelegt haben", so Wicht.

Im Frühjahr hätten die Setzlinge, meist Laubholz, ausgetrieben, nun vertrockneten sie, "teilweise flächig". Dass einzelne Bäume vertrockneten sei normal, aber nicht auf großer Fläche. "Da muss nachgepflanzt werden, was Mehraufwand bedeutet." Man müsste den Wald gießen, "aber das wäre ja verrückt". Wenn Waldbesitzer ab einem gewissen Ausmaß nachpflanzen müssten, gebe es staatliche Zuschüsse, sagt Wicht.

Hinzu komme, dass die Trockenheit die Bäume schwäche. Sie werden dadurch anfälliger für Krankheiten und Schädlinge. Ein Gewitter wäre ein "Tropfen auf den heißen Stein", das Wasser fließe einfach ab. Drei oder vier Tage am Stück müsste es regnen, damit der Boden richtig feucht wird und den Niederschlag wieder aufnehmen kann.

Auf Landregen, also Niederschläge von mehreren Tagen, hofft auch Gerhard Lindner. Doch die Langzeitvorhersage verspreche wenig Gutes, nämlich keinen lang anhaltenden Niederschlag in den kommenden drei Wochen. Wenn die Trockenheit, die ja nicht nur die Region, sondern auch Ost- und Norddeutschland betrifft, zu Ernteausfällen führt, "werden wir Probleme haben, dass wir genug Futter für die Tiere im Winter haben. Was soll man zukaufen, wenn nirgendwo was wächst?" Wenn kein Futter da ist, müsse er seine Kühe zum Schlachter bringen.

