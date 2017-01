Kreis baut in Waischenfeld neue Brücke für eine Million

BAYREUTH - Die Asylpolitik ist auch im Landkreis Bayreuth zum bestimmenden Thema geworden. Landrat Hermann Hübner bei der Vorstellung des Jahresberichts: „2015 sind die Zahlen explodiert, 2016 haben sie sich etwas normalisiert, 2017 könnte aber wieder massive Steigerungsraten bringen.“ Es gibt aber auch noch andere Themen: „Die Kreisstraße von Elbersberg bis Willenreuth soll ausgebaut und die alte Brücke in der Stadt Waischenfeld erneuert werden.

Frohe Botschaft für Waischenfeld: Der Kreis baut für eine Millione Euro neue Brücke über die Wiesent. © Foto: Thomas Weichert



Zum Jahreswechsel wohnten 374 Asylbewerber in den neun dezentralen Unterkünften im Landkreis, darunter insgesamt 31 in zwei Einrichtungen in Creußen sowie 89 im ehemaligen Druckhaus im Pegnitzer Industriegebiet. Mit dem „Blauen Haus“ am Bahnhof in Pegnitz sei ein weiteres Domizil wegen des gesunkenen Bedarfs gekündigt worden, was dem Landrat für die Zukunft allerdings einige Sorgen bereitet: „Wenn wir wieder mehr Asylbewerber aufnehmen müssen, wird uns diese Adresse fehlen, weil sich der Besitzer in der Zwischenzeit vermutlich anderweitig orientiert hat.“ Die Problematik kann morgen schon akut werden, werden doch dem Landkreis ab Februar auch Flüchtlinge aus den GUS-Staaten wie Georgien oder Weißrussland zugewiesen.

Zudem betreut das Kreisjugendamt derzeit 50 unbegleitete minderjährige Ausländer und 22 junge Erwachsene, die einst als Minderjährige eingereist sind. Diese sind in vier stationären Einrichtungen der Jugendhilfe, verteilt über das ganze Kreisgebiet, untergebracht. Weil dieser Personenkreis besondere Zuwendung braucht, habe der Landkreis ein innovatives Konzept erarbeitet, das inzwischen als Modell für andere gilt.

Konkret wurde in Creußen eine Wohneinheit für derzeit 14 Personen angemietet, in der die jungen Erwachsenen nach Vollendung des 18. Lebensjahrs zum selbständigen Leben in unserer Gesellschaft hingeführt werden sollen. In einer gemeinsamen Aktion sorgen hier das Ausländer- und das Sozialamt, die Regierung und der Jean-Paul-Verein Bayreuth für eine gezielte Integration. Die Bewohner leben in Doppelzimmern mit einer Selbstversorgerküche, bekommen Bargeld für den Einkauf und können die Berufsschule besuchen. Tagsüber steht ihnen eine Bezugsperson zur Verfügung für Hilfestellungen in allen Lebensfragen.

Glücklicher ist Landrat Hübner über Besucher, die zum Urlaub kommen. So seien im vergangenen Jahr die Gästezahlen im Fichtelgebirge und in der Fränkischen Schweiz um teilsweise bis zu zehn Prozent gestiegen. Mit dazu beigetragen haben die Landesgartenschau in Bayreuth oder die künstliche Beschneiung am Ochsenkopf, konnten doch dort die Skifahrtage von 65 auf 91 gesteigert werden. Unverständlich ist es Hübner in diesem Zusammenhang, dass sich in Pegnitz, mitten zwischen Bayreuth und Nürnberg, kein Investor für ein Hotel findet. Die dort fehlenden Übernachtungskapazitäten würden mehr und mehr zum Problem.

Investieren will dagegen der Landkreis: Die Kreisstraße von der B470 nach Pegnitz wird heuer im Teilbereich zwischen Elbersberg und Willenreuth mit einem Finanzaufwand von 1,6 Millionen Euro ausgebaut und mit einem Radweg versehen. Auch die alte Stadtbrücke über die Wiesent in Waischenfeld soll für eine Million Euro komplett erneuert werden. Das Radwegenetz der Fränkischen Schweiz wird mit einem Neubau zwischen Waischenfeld und Doos aufgewertet. Hübner zu der Diskussion über die langwierigen Vorverhandlungen: „Mittlerweile ist einfacher, eine Autobahn zu bauen, als einen Radweg.

