Kreis Bayreuth senkt niedrigen Hebesatz noch einmal

Landrat Hübner (CSU): 33,5 Punkte an Kreisumlage "kommunalfreundlich" - Hans Hümmer (FWG) rechnet mit Millionenüberschuss - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Als kommunalfreundlich erachtet die Mehrheit des Kreisausschusses den Entwurf für den Kreishaushalt 2019, bei dem der Kreisumlage-Hebesatz um weitere zwei auf 33,5 Punkte gesenkt werden soll, nach einer Reduzierung um 5,5 Punkten im vergangenen Jahr. Lediglich die FWG sieht weiteres Einspar-Potenzial, rechnet doch Hans Hümmer für 2018 mit einem positiven Ergebnis zwischen fünf und sieben Millionen Euro.

Dank hoher Schlüsselzuweisungen kann der Landkreis Bayreuth die Kreisumlage erneut senken. © dpa



„Eine Senkung der Kreisumlage tut jedem Kämmerer weh“, dessen ist sich Landrat Hermann Hübner (CSU) bewusst. Von seinen Amtskollegen werde er wegen dieses Einnahmensverzichts schon milde belächelt, doch er stehe dazu, weil draußen in den Kommunen trotz höherer Steuereinnahmen die Verschuldung weiter steige.

Weil dem so ist, wies SPD-Sprecher Stephan Unglaub auf den Antrag seiner Fraktion hin, den Hebesatz erneut um zwei Zähler zu senken, einer Forderung, die der Landrat durch seine Korrektur von 35,5 auf 33,5 Punkte schon zuvorgekommen war. Die Investitionen in die Schulen und in die Jugendstätte bezeichnete er als zukunftsweisend, seien die Kinder doch der „Rohstoff Nummer 1“.

Günther Dörfler (CSU) lobte die Rückführung von 16 Millionen Euro an in den Jahren von 2014 bis 2016 zu viel eingenommener Kreisumlage an die Gemeinden als kommunalfreundlich. Der Überschuss von geschätzten drei Millionen Euro aus 2017 solle der allgemeinen Rücklage zufließen, schließlich stehe der Kreis vor teuren Baumaßnahmen.

Selbst Hans Hümmer (FWG) zeigte sich angesichts eines Hebesatzes von 33,5 Punkten kompromissbereit, allerdings nur unter der Bedingung, dass das Mehrergebnis aus 2018 „unterjährig“ umgehend an die Kommunen zurücküberwiesen werde. Er rechnet hier, anders als Kämmerer Horst Hager, angesichts der vorliegenden Bilanzen und des aktuellen Kontostands des Kreises mit einem Gewinn zwischen fünf und gut sieben Millionen Euro. Doch Hümmer scheiterte mit einem entsprechenden Änderungsantrag, der nur noch von seinem Kraktionskollegen Stefan Frühbeißer unterstützt wurde. Dieser verwies darauf, dass noch eine Klage der Stadt Pottenstein gegen die Höhe der Kreisumlage anhängig sei.

Hümmer kritisierte darüber hinaus, dass bei der gebotenen Anhörung über die Finanzkraft der Gemeinden mit unzutreffenden Zahlen operiert werde. So betrage die Schuldenlast der Stadt Pegnitz statt der eingerechneten 21 laut einem aktuellen Gutachten des Prüfungsverbands 88 Millionen Euro, die freie Finanzspanne dagegen liege nicht bei 2,3 Millionen, sondern nur bei 392.000 Euro.

Manfred Neumeister (Die Grünen) appellierte daran, nicht zu verhindern und die Justiz mit Klagen zu überschütten, sondern die Kreisbelange gemeinsam nach vorn zu bringen. Karl Lappe (WG) fand zwei Punkte Senkung für in Ordnung, wenn die Zahlen für 2018 besser ausfallen sollten, könne man immer noch über die Verwendung reden, wenngleich gewisse Rücklagen für große Aufgaben nötig seien. Ähnlicher Meinung war Georg Röhm (JL), der die geplante Umlagensenkung und das Füttern der Rücklage für einen guten Kompromiss hält.

RICHARD REINL