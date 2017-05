Kreis träumt von Car-Sharing mit Elektroautos

Beratungstag mit kostenlosem Ausprobieren — Künftig mehr Ladepunkte für die Gäste und Urlauber - vor 1 Stunde

BAYREUTH - Bis zum Jahr 2020 sollen eine Million Elektroautos über Deutschlands Straßen rollen. Der Landkreis Bayreuth will seinen Beitrag dazu leisten. Deshalb hat er ein Elektro-Mobilitätskonzept in Auftrag gegeben. Die Bürger konnten sich bei einem Beratungstag im Landratsamt informieren lassen. Elektrofahrzeuge standen zu Probefahrten bereit.

An der Autobahn-Rastanlage in Pegnitz stehen schon Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung, an denen sich Elektromobilisten versorgen können. © Foto: Richard Reinl



An der Autobahn-Rastanlage in Pegnitz stehen schon Ladestationen für Elektroautos zur Verfügung, an denen sich Elektromobilisten versorgen können. Foto: Foto: Richard Reinl



Im Jahr 2014 verursachte allein der Verkehrssektor im Landkreis Bayreuth mit 525 400 Tonnen Kohlenmonoxid knapp die Hälfte aller jährlichen CO2-Emissionen. Um die Situation zu verbessern, wurde deshalb 2015 ein Förderantrag für eine landkreisweite Elektro-Mobilitätskonzeption beim Bundesverkehrsministerium gestellt.

Mit Erfolg: Ein Jahr später überreichte Bundesminister Alexander Dobrindt den Zuwendungsbescheid für bis zu 56 000 Euro. Dieser Tage haben die EcoLibro GmbH aus Troisdorf sowie das Ingenieurbüro EMCEL GmbH die ersten Ergebnisse ihrer Untersuchungen vor rund 100 Personen des öffentlichen Lebens im Landratsamt vorgestellt.

Kernstück des Konzepts ist ein Handlungs- und Beschaffungsplan in den Bereichen Ladeinfrastruktur, Elektro-CarSharing und Elektrobusse des öffentlichen Verkehrs im Landkreis. Aber auch die geplante Elektromobilitätstrasse Weidenberg-Warmensteinach auf der stillgelegten Bahnstrecke ins Fichtelgebirge ist Bestandteil der Expertise.

Pedelecs und Carsharing

Bei einer Analyse der Fuhrparks und Mobilitätsgruppen wurden einige Unternehmen genau unter die Lupe genommen, so unter anderem die Firma Richter R&W Steuerungstechnik GmbH aus dem Ahorntal. Auch für die Mitarbeiter des Landratsamts selbst wurden die Vor- und Nachteile der verschiedenen Verkehrsmittel auf dem täglichen Weg zwischen Wohnung und Arbeitsstätte untersucht, ebenso die Eignung der Fuhrparks als Beitrag zum Aufbau eines Elektro-CarSharings. Die Bevölkerung des Landkreises wurde in acht Mobilitätsgruppen eingeordnet, um die Potenziale für Elektromobilität, Elektro-Car- und BikeSharing, Pedelecs und den ÖPNV zu identifizieren.

In vier Szenarien wurde die Entwicklung des Fahrzeugbestandes bis zum Jahr 2033 prognostiziert, der wegen der demographischen Entwicklung um etwa zehn Prozent abnehmen könnte. Bei konsequenter Förderung eines CarSharings durch den Landkreis und die Gemeinden könnten hierfür in den Jahren 2018/2019 schon 109 Fahrzeuge zur Verfügung stehen, eine Zahl, die sich bis 2033 auf rund 3500 Fahrzeuge erhöhen könnte. Unternehmen und private Haushalte könnten in der Folge ihre eigenen Fahrzeugbestände und damit die Kosten deutlich reduzieren. Ein verstärktes Wachstum sei ab 2027 durch fahrerlose Autos möglich, die sich allein den Weg zum Kunden suchen.

Im privaten Bereich wären durch das hochautomatisierte oder autonome Fahren deutlich weniger Zweitwagen erforderlich, weil das Erstfahrzeug in der Familie nicht etwa den ganzen Tag über nutzlos am Arbeitsplatz geparkt ist, sondern selbstständig nach Hause zurückkehrt, um mehrere Fahraufträge nacheinander zu erfüllen.

Bessere Zubringerdienste

Im vierten Szenario wurden die Auswirkungen des selbstfahrenden Autos auf den öffentlichen Verkehr betrachtet. So könnten die Zubringerdienste zu den gut getakteten Bahnhöfen und Bushaltestellen deutlich vereinfacht und damit attraktiver werden.

Auf Basis der aktuellen Entwicklung wurde für die nächsten beiden Jahre ein rund fünfprozentiger Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen angenommen, für 2020 bereits 15 und bis 2025 gar ein schrittweiser Anstieg auf 80 Prozent. Spätestens 2030 soll kein Pkw mit Verbrennungsmotor mehr verkauft werden. Für die nötige Infrastruktur wird davon ausgegangen, dass 80 Prozent der Bürger ihr Elektroauto in der eigenen Garage aufladen. Eine dafür nötige Station koste bis zu 2000 Euro, der benötigte Strom koste dann aber nur mehr knapp halb so viel wie das bisher verwendete Benzin.

Zudem ist vorgesehen, dass der Landkreis für alle Kommunen gemeinsam den Aufbau und Betrieb von insgesamt 96 öffentlich zugänglichen Ladepunkten ausschreibt. Diese sollen ab 2018 neben den Einheimischen zudem Gästen und Urlaubern zur Verfügung stehen. Auch den Aufbau des flächendeckenden einheitlichen Car sharings wird der Landkreis initiieren und koordinieren.

Vor Ort könnten Bürger dort Autos zu günstigen Zeit- und Kilometertarifen stundenweise anmieten. So könnten diese oftmals auf Zweit- oder Drittwagen verzichten. Der Einstieg soll vor allem über bereits vorhandene Dienstfahrzeuge der Kreis- und Gemeindeverwaltungen sowie der Unternehmen erfolgen, die außerhalb der dienstlichen Bedarfszeiten zu geringen Kosten gemietet werden können.

Antrieb schont Umwelt

Auch die Bedingungen für den Einsatz von Elektrobussen im öffentlichen Personennahverkehr seien gut, wie eine genaue Untersuchung der Fichtelgebirgs-Linie 369 ergeben habe. Bei täglich 300 zurückgelegten Kilometern biete sich eine Umstellung auf einen emissionsfreien Antrieb über Brennstoffzellenbusse an.

Die hierfür nötige Wasserstofftankstelle solle an zentraler Stelle nahe der Autobahn errichtet werden, damit sie auch privaten Nutzern offen steht. Ein positiver Nebeneffekt einer Wasserstoff-Infrastruktur sei, dass dadurch auch die bestehenden Stromnetze bei der Durchleitung von erneuerbarer Energie entlastet werden könnten.

RICHARD REINL