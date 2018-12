Kriegssoldat dokumentiert mit 300 Bildern Zeit auf See

PEGNITZ - Wieder einmal die Besatzung des Pegnitzer Patenbootes zu Besuch in der Stadt – unter anderem bei der Weihnachtsfeier der Marinekameradschaft. Und dabei gab es ein besonderes Geschenk für die Besatzung der Pegnitz: Ein Fotobuch des Matrosen Michael Schleicher.

Karl-Heinz Schleicher mit einem wiedergefundenen Fotoalbum seines Vaters: „Ich habe über 300 Fotos gescannt und daraus ein Fotobuch gemacht.“ Foto: Ralf Münch



"Von 1941 bis Kriegsende hatte mein Vater, der damals 17 Jahre alt war, als er eingezogen wurde, auf dem Minensuchboot M 321 gedient", sagt sein nun 68-jähriger Sohn Karl-Heinz Schleicher. In dieser Zeit hat sein Vater seine Zeit mit rund 300 Fotos dokumentiert. Die Zeit in Norwegen, wo er eingesetzt war. An Land und auf hoher See, oder wenn dass Boot in den Fjorden ankerte, bei den Lofoten oder auf dem Eismeer beim Nordkap.

Eben, wie Schleicher sagt, das ganz normale Leben, das sein Vater während seiner Zeit auf See hatte. Manche Fotos sind dabei mit Kommentaren versehen, manche mit Jahreszahlen. Viele können aber nicht mehr chronologisch eingeordnet werden: "Wenn ich gewusst hätte, dass mein Vater so viele Fotos aus dieser Zeit hatte, dann hätte ich mich mit ihm darüber unterhalten können", sagt Karl-Heinz Schleicher.

Dass die Fotos überhaupt gefunden wurden, war reiner Zufall. "Nachdem mein Vater 2015 gestorben war, begann ich unseren alten Kuhstall auszuräumen. Da fand ich dann viele Fotos. Zwischen alten Säcken. Warum die im Kuhstall gelagert waren, weiß ich nicht.

Das Modell, das Schleicher gebaut hat, ist genau der gleiche Bootstyp wie der, auf dem sein Vater gedient hat. Foto: Ralf Münch



Die Frage könnte nur mein Vater beantworten. Aber ich war überrascht, solche Fotos zu finden", sagt Schleicher weiter.

Verstaubt seien sie nach der langen Zeit gewesen – was nach zig Jahren der Vergessenheit ja auch kein Wunder ist. Er begann schließlich die Fotos einzuscannen, sie am Computer zu bearbeiten und daraus ein kleines Fotobuch zu basteln. "Ich dachte, es wäre schade, wenn sie verloren gehen. Da ich aber keinen Kontakt zur Marinekameradschaft habe, ich jedoch Werner Schneider kenne, den Vorsitzender der Kameradschaft, fragte ich ihn, ob Interesse bestehen würde", so Schleicher. Interesse bestand, und so übergab Schneider zwei Exemplare des Fotobuchs an die Kommandantin des Pegnitzer-Patenboots, Tanja Merkl – eines davon soll in das Archiv des Deutschen Marinebundes aufgenommen werden.

"Die Fotos haben mich begeistert und neugierig gemacht. Mich hat auch interessiert, wie das Boot ausgeschaut hat. Und ich fand auch einen Modellbausatz des Bootes. Auf diesem Typ diente früher mein Vater", sagt Schleicher.

Das Modell steht jetzt im Regal seines Arbeitszimmers. Und überhaupt hat er von seinem Vater die Begeisterung für das Meer übernommen. Schleicher: "Ich hatte zwar nie etwas mit Marine zu tun, aber die Liebe zum Meer muss ich von meinem Vater mitbekommen haben. Denn früher hatten wir uns immer Boote gechartert und sind damit gesegelt".

