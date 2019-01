Krippenplätze in Pegnitz: Standort für Notgruppe gesucht

Trockauer Gebäude für zweite Gruppe ungeeignet - vor 40 Minuten

TROCKAU - Eine Notgruppe für eine Kinderkrippe wird es im Pegnitzer Ortsteil nicht geben. Von diesem ursprünglich angedachten Vorhaben hat die Stadt Pegnitz inzwischen wieder Abstand genommen. Bürgermeister Uwe Raab in einer schriftlichen Stellungnahme: "In Trockau wird voraussichtlich keine Notgruppe eingerichtet."

Im gleichen Gebäude wie für den Trockauer Kindergarten sollte möglicherweise eine Krippen-Notgruppe untergebracht werden. Diesem Vorschlag der Kommune erteilten beide kirchlichen Träger Absagen. © Ralf Münch



Im gleichen Gebäude wie für den Trockauer Kindergarten sollte möglicherweise eine Krippen-Notgruppe untergebracht werden. Diesem Vorschlag der Kommune erteilten beide kirchlichen Träger Absagen. Foto: Ralf Münch



Von dieser neuen Entwicklung wusste der evangelische Kirchenvorstand noch nichts, als er am Dienstagabend über die Anfrage der Stadt in nichtöffentlicher Sitzung beraten hat. Dekan Gerhard Schoenauer hat die Sitzung im Gemeindehaus geleitet: "Wir wollen erst abwarten, wie viele Krippenkinder keinen Platz finden werden, ob es vier sind oder vielleicht zwölf." Eng werde es auf jeden Fall, glaubt er.

Dennoch wurde bereits jetzt vom Kirchenvorstand ein Beschluss gefasst. "Wir sind grundsätzlich bereit, eine Betriebsträgerschaft für eine Notgruppe zu übernehmen." Dann müssten aber die Voraussetzungen stimmen.

Damit meine der Seelsorger sowohl die in Frage kommenden Räume, als auch die "pädagogische Qualität" des Personals.

Entfernung zu groß

Dem geplanten Standort in Trockau erteilte Dr. Schoenauer eine klare Absage. "Das werden wir nicht machen", kündigte er an. Grund: "die Entfernung". Und fügt sofort ein weiteres Argument hinzu: "Dort gibt es bereits einen Träger." Der Kirchenvorstand würde für eine mögliche Notgruppe "stadtnahe Bereiche" favorisieren.

Keine Chance für eine Notgruppe in Trockau sieht auch der Trockauer Kirchenpfleger Hans Hümmer. Gemeinsam mit dem katholischen Pfarrer Josef Hell ist er der Meinung: "Das gibt das Raumangebot nicht her." So habe die Küche nur zwei Quadratmeter Grundfläche, Schlafräume fehlten völlig. Diese wären aber für Krippen Vorschrift. Außerdem hätten die Krippenkinder einen zu weiten Weg zur Toilette. Bei noch mehr Personal würden auch die zur Verfügung stehenden Sozialräume nicht ausreichen.

Hümmer glaubt, dass in Pegnitz "ausreichend Leerstände für eine Notgruppe" zur Verfügung stünden. Das habe die Stadt schließlich gegenüber dem Landkreis angegeben, als es um die angedachte Verlagerung von Kreisbehörden nach Pegnitz gegangen war.

Noch bis Ende Januar läuft die Anmeldefrist für Kindergärten und Krippen. Dann wird es ein Treffen aller örtlichen Träger geben, vor allem zur Abklärung von Doppelanmeldungen. Wörtlich sagte der Dekan: "Wenn nur vier Kinder keinen Platz finden, kann ich für diese keine eigene Notgruppe einrichten." Das wäre wirtschaftlich nicht tragbar.

Bei einer solchen Situation wäre eine Tagesmutter eine weitere rechtliche Möglichkeit. "Das hatten wir schon einmal im Sonntagshaus."

Gepräche mit Kirche

Nach Einschätzung von Bürgermeister Raab gebe es "konstruktive Gespräche" der Stadt mit der evangelischen Kirchengemeinde zu einer möglichen Betriebsträgerschaft für eine Notgruppe. Er kündigte in diesem Zusammenhang aber auch an: "Sollte es in der Tat zu einer weiteren Krippengruppe kommen, würden selbstverständlich alle in Frage kommenden Träger angefragt."

Keine größeren Probleme sieht Dekan Schoenauer mehr beim evangelischen Kindergarten in Bronn. Dort seien inzwischen alle feuerpolizeilichen Auflagen erfüllt worden. Der Dekan: In Bronn habe der Bauhof der Stadt einen "zweiten Fluchtweg" geschaffen. Dabei handele es sich aber um eine provisorische Lösung. Er geht davon aus, dass hier noch eine dauerhafte Treppe angebaut werde.

FRANK HEIDLER