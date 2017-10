Kritik an langer Totalsperre der Straße in Velden

Geschäftswelt inzwischen mehr als fünf Monate vom Durchgangsverkehr abgeschnitten - vor 41 Minuten

VELDEN - Lassen sich bei dem im kommenden Jahr anstehenden zweiten Bauabschnitt des Ausbaus der Staatsstraße 2162 längere Vollsperrungen vermeiden? Sind Ampelregelungen möglich? Und können zeitliche Bauverzögerungen vermieden werden? Um diese zentralen Fragen ging es in der jüngsten Sitzung des Stadtrats.

Die Teerarbeiten haben in Velden haben begonnen. Nächstes Jahr soll es schneller gehen. Foto: Siegfried Fuchs



Bevor der Vertreter des Staatlichen Bauamts Nürnberg den geplanten Ablauf für den zweiten Bauabschnitt (ab Restaurant Fischkutter bis zur Veldener Kläranlage) näher erläutern konnte, informierte Bürgermeister Herbert Seitz kurz über den derzeitigen Fortgang im ersten Bauabschnitt.

Deutliche Kritik kam von einigen Stadträten wegen der langen Totalsperre während der bisherigen Bauarbeiten. So wies CSU-Fraktionssprecher Kurt Dauth darauf hin, dass die Veldener Geschäftswelt mittlerweile über fünf Monate vom Durchgangsverkehr abgeschnitten sei. Stadtrat Andreas Taubmann wies zudem darauf hin, dass es zu Beginn der Baumaßnahmen zu Verzögerungen gekommen sei, die Firma habe nicht sofort nach der Sperrung angefangen. Zudem wären verschiedene Arbeiten auch mit lediglich halbseitiger Sperrung möglich gewesen.

Leider sei der in der Ausschreibung genannte Termin 30. September für das Bauende nicht eingehalten worden, so die allgemeine Feststellung. Im Nachhinein sei dies alles nicht mehr zu ändern, doch wolle man, so alle Stadträte in ihren Wortmeldungen, darauf drängen, dass Vollsperrungen und Umleitungen im kommenden Jahr so gering wie möglich gehalten werden.

Bei einer erneuten wochen- oder gar monatelangen Vollsperrung würden Veldener Bürger und Geschäftsleute über Gebühr leiden. Zumal für 2019/2020 erneut Bauarbeiten wegen der Erneuerung der Eisenbahn-Überführung bei Güntersthal mit teils notwendiger Vollsperrung der Staatsstraße anstehen.

Firma hatte Personalprobleme

Diplomingenieur Florian Buchholz erwiderte, dass es bei der Baufirma Personalprobleme gegeben habe, ein Subunternehmer sei sogar abgesprungen und ein zweiwöchiger Betriebsurlaub sei für die Einhaltung des Zeitplans auch nicht förderlich gewesen. Zudem habe es zeitintensive Änderungen am Ausbau gegeben. Vertragsstrafen seien aber nicht üblich.

Ausführlicher erläuterte er die Planungen für die Arbeiten im kommenden Jahr: Die Brücke für den Geh- und Radweg neben der so genannten "Hirschbrücke" werde als Einzelmaßnahme gesondert geplant und ausgeschrieben. Der Straßenausbau werde in drei Abschnitten erfolgen und zwar im ersten Teilabschnitt vom jetzigen Bauende bis vor die Einmündung nach Hartenstein, im zweiten Abschnitt gehe es um den Ausbau der Einmündung selbst und im dritten um die Strecke von der Abzweigung bis kurz vor Lungsdorf. Als Zeitfenster gab der Vertreter des Straßenbauamts den Zeitraum von März bis Dezember 2018 an.

Zu der vom Gremium geforderten Möglichkeit einer nur halbseitigen Sperrung führte Buchholz aus, dass man für das Setzen einer Spundwand entlang der Pegnitz, aber auch für den Abbruch der zu den Eckartwerken gehörenden Mauer mit anschließendem Einbringen von Bohrpfählen für ein neues Mauerwerk schweres Gerät benötige. Der entsprechende Arbeitsraum dafür betrage rund zehn Meter.

Hier sei eine Vollsperrung unumgänglich und schon aus Gründen der Arbeitssicherheit eine Ampelregelung nicht möglich. Eine tägliche oder wöchentlich wechselnde Sperrung oder Öffnung scheide auch deshalb aus, weil dies der Öffentlichkeit nicht unbedingt zuverlässig und verständlich kommuniziert werden könne.

Die Stadträte forderten aber mit Nachdruck, dass die Arbeiten, die zu einer Vollsperrung führen würden, möglichst parallel ausgeführt werden, also etwa gleichzeitig das Setzen der Spundwand und der Mauerabbruch. Die Baufirmen müssten sich bereits bei der Ausschreibung besser darauf einstellen. Auch das müsse gewährleistet werden.

SIEGFRIED FUCHS