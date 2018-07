KSB-Foyer in Pegnitz wird zur Kunstgalerie

Pumpenhersteller zeigt Werke des international bekannten Malers Greg Hergert - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Der Pegnitzer Pumpenhersteller KSB wird zum Teilzeit-Galeristen: Im Verwaltungsgebäude in der Bergwerkstraße 4 sind ab Donnerstag, 12. Juli, 17 Uhr, Werke des US-amerikanischen Malers Gregory Hergert zu sehen.

Ein blinder Rabe und ein schlauer Fuchs als Blindenhund: Bei KSB ist bald auch das Werk „Blind Raven“ von Gregory Hergert zu sehen. Foto: KSB



Wie Alexander Böhm, Leiter Werkstofftechnik und Additive Fertigung, erklärt, will KSB neue Wege beschreiten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiten Kultur auch im Arbeitsalltag bieten und sie so ein Stück weit mitnehmen in die von Veränderung geprägte Zukunft der Arbeitswelt.

Gregory "Greg" Hergert lernte Alexander Böhm bei einer Ausstellung des "urbanen Surrealisten" kennen, die dieser in Hamburg hatte. Böhms Vorschlag, seine Bilder auch in Pegnitz zu zeigen, sorgte bei Greg Hergert sofort für Begeisterung.

Klare Bildsprache

Um die klare Bildsprache des aus Portland stammenden Malers zu verstehen, muss man kein Kunstseminar besucht haben. Da tastet sich etwa ein Rabe mit Blindenstock zielstrebig durch den Wald, begleitet von einem listig dreinschauenden Fuchs. Ein Bär mit Strohhut sitzt unter einem Baum und lässt sich Doughnuts schmecken. In Hergerts Schnappschüssen haben oft Tiere die Herrschaft übernommen und streifen durch städtische Landschaften, die ganz offensichtlich noch nicht all zu lange in Trümmern liegen.

Bisweilen fühlt sich der Betrachter an Edward Hoppers lakonische Gruppenporträts erinnert, manchmal auch an die Pop Art Andy Warhols, obwohl Gregory Hergert in der Grundtendenz ironischer und bissiger erscheint. Hergert hält den Menschen der Gegenwart einen intelligent und subtil wirkenden Zerrspiegel vor, der die Wirklichkeit persifliert und karikiert, ihr aber nicht die Bodenständigkeit nimmt. Ursprünglich wollte Gregory Hergert zur Vernissage am 12. Juli selbst aus den USA anreisen, was aus logistischen Gründen nicht klappte. Nun wird der Künstler zur Ausstellungseröffnung per Video-Botschaft zugeschaltet.

HANS VON DRAMINSKI