KSB hilft mit Pumpen an der Elfenbeinküste

PEGNITZ - An der Elfenbeinküste ist rund ein Drittel der Menschen von der Versorgung mit sauberem Trinkwasser abgeschnitten. Die Hilfsorganisation "Habitat for Humanity Deutschland" repariert defekte Wasserpumpen und bohrt neue Brunnen – mit tatkräftiger Hilfe des Pegnitzer Pumpen- und Armaturenherstellers KSB.

An der Elfenbeinküste kommt die Wasserversorgung wieder in Schwung.



Infolge des bis 2007 dauernden Bürgerkriegs sind viele Wasser- und Brunnensysteme zerstört. Verschmutztes Wasser setzt die Bevölkerung dem Risiko der Erkrankung an Cholera, Ruhr, Typhus und Polio aus. Durch die Aktivitäten der Hilfsorganisation "Habitat for Humanity Deutschland" können sich Familien auf dem Land wieder selbstständig versorgen. Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB wurde durch das Bündnis "Aktion Deutschland Hilft" auf das Projekt an der Elfenbeinküste aufmerksam.

Das Unternehmen hilft mit finanziellen Mitteln, bis zur Jahresmitte sechs Wasserpumpen instand zu setzen. Jede Pumpe kann pro Tag 5600 Liter fördern und damit rund 280 Menschen mit 20 Liter sauberem Wasser versorgen.

Training für Menschen vor Ort

Wichtig ist, die Menschen vor Ort zu ertüchtigen, die lebensnotwendigen Pumpen korrekt zu bedienen und zu warten. Für jede Pumpe ist ein Komitee zuständig, das aus Mitgliedern einer Dorfgemeinschaft besteht. Sie erhalten in dem Projekt ein pumpentechnisches Training sowie Hygiene- und Gesundheitsschulungen.

Heute jährt sich zum 24. Mal der "Tag des Wassers". Er unterstreicht die Bedeutung des Wassers als Lebensgrundlage der Menschen. Ziel des Aktionstages ist es, bewusster mit der wertvollen Ressource umzugehen sowie Wasservorkommen schonend und nachhaltig zu nutzen.

