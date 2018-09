KSB in Pegnitz: "Alle ziehen an einem Strang"

PEGNITZ - Wie macht man aus einer Schraubmutter und einem Metallgriff einen Flaschenöffner? Diese und andere Fragen wurden beim Tag der Berufsausbildung beim Pumpenhersteller KSB beantwortet. Vor Ort waren Schüler (mit ihren Eltern), die sich für eine Ausbildung in dem Unternehmen interessieren.

Beim Tag der Berufsausbildung bei KSB in Pegnitz konnten Jugendliche ausprobieren, was sie handwerklich drauf haben und zum Beispiel Flaschenöffner und Metallkreisel fertigen. © Klaus Trenz



Die Jugendlichen konnten ausprobieren, was sie handwerklich drauf haben. Zu sehen waren innerhalb kürzester Zeit Armreife aus Kupfer und Metall-Kreisel – und die oben angesprochenen Flaschenöff-ner.

Es herrschte reger Betrieb an Werkbänken und Maschinen. Der Informationstag fand in der Lehrwerkstatt und auf dem Hof davor statt. KSB zeigte, welche Ausbildungsberufe es bei dem international vernetzten Unternehmen gibt, worauf es dabei ankommt und wie man sich um die Azubis kümmert.

"Für den Beruf des Zerspanungsmechanikers benötigen wir am meisten Nachwuchs, der wird nämlich von umliegenden Betrieben nicht ausgebildet", berichtet Roland Haber, Ausbildungsleiter bei KSB. "In diesem Jahr haben bei uns sieben Auszubildende ihre Lehre zum Zerspanungsmechaniker angefangen, die beiden Jahre zuvor waren es ebenso viele. Außerdem gingen sechs Industriemechaniker in ihre Lehre bei uns. Insgesamt sind es 21 neue Mitarbeiter in der Ausbildung in unterschiedlichen Bereichen."

22 freie Plätze 2019

Die Anzahl an Ausbildungsplätzen ändert sich von Jahr zu Jahr. Im nächsten Jahr werden 22 Bewerber gesucht. Das liegt daran, dass KSB für den Eigenbedarf ausbildet: Jeder Mitarbeiter, der seine Berufsausbildung erfolgreich abschließt, wird unbefristet übernommen. Neben den Ausbildungsberufen bietet KSB duale Studiengänge an. Die Verbundsstudenten binden sich im Anschluss für drei Jahre an den Betrieb. "Natürlich ist es mal der Fall, dass eigens ausgebildete Mitarbeiter unseren Betrieb verlassen, das kommt allerdings sehr selten vor", sagt Haber.

Die Anforderungen an die Bewerber sind unterschiedlich: Abgesehen von den kaufmännischen Berufen, für die eine Mittlere Reife nötig ist, brauchen Jugendliche für die Berufe in der Metallindustrie den Qualifizierenden Schulabschluss. Viel mehr als schulische Leistung zähle für den Betrieb aber die Persönlichkeit der Bewerber, so Haber. Oft stelle KSB deshalb jene ein, die vorab schon bei Praktika in den Betrieb hineingeschnuppert und Interesse gezeigt haben. "Uns ist wichtig, dass die Bewerber die richtige Einstellung zu Unternehmen und Beruf haben. Teamwork heißt, dass hier alle an einem Strang ziehen", sagt der Ausbildungsleiter. Häufig müsse man die Lehrlinge in dieser Hinsicht noch erziehen, aber allgemein hätten sie im ländlichen Raum eine sehr gute persönliche und schulische Ausbildung genossen.

Damit ein gutes Klima in der Lehrwerkstatt herrscht, machen die Azubis zu Beginn des ersten Lehrjahres eine Seminarfahrt, bei der sich alle kennenlernen und mit dem Betrieb und den Ausbildern in Kontakt kommen. Neben weiteren Seminaren, bei denen Teamwork, ergonomisches Arbeiten und gesunde Ernährung auf dem Programm stehen, bietet KSB auch Sprachkurse an, damit die Auszubildenden optimal auf die Arbeit in einem internationalen Betrieb vorbereitet sind.

Im Verlauf der Ausbildung werden die Lehrlinge in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Sie sollen in allen Abteilungen tätig gewesen sein, um nach ihrem Abschluss in der von ihnen bevorzugten Abteilung arbeiten zu können. "Die ausgelernten Mitarbeiter können zum Ende ihrer Lehrzeit sagen, wo sie am liebsten eingesetzt werden möchten. Und im Normalfall klappt das auch", versichert Roland Haber.

Für das kommende Ausbildungsjahr bietet KSB 22 Ausbildungsplätze in verschiedenen Berufen. Mehr Informationen im Internet unter www.ksb.de/ausbildung oder www.ksb.com/ksb-de/karriere/schueler

