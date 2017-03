KSB Konzern: Ergebnis soll 2017 wachsen

Bei Bilanzpressekonferenz sagt Unternehmen deutliche Steigerung des Auftragseingangs voraus - vor 1 Stunde

FRANKENTHAL/PEGNITZ - KSB hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem Auftragsplus eingeleitet. In den ersten beiden Monaten stieg der Wert der eingehenden Bestellungen im Vorjahresvergleich um 23,9 Prozent auf 389,5 Millionen Euro. Der Konzernumsatz ist im gleichen Zeitraum um 5,5 Prozent auf 324,2 Millionen Euro gewachsen.

KSB in Pegnitz © Reinl



Wie die Vorstandsmitglieder Werner Stegmüller und Peter Buthmann auf der Bilanzpressekonferenz erläuterten, sieht das Unternehmen für 2017 eine Steigerung des Auftragseingangs voraus. Dieser lag 2016 bei 2 156,6 Millionen Euro. Der Umsatz, der im abgelaufenen Jahr 2 165,7 Millionen Euro betrug, soll im laufenden Jahr stabil bleiben. Das Ergebnis vor Ertragsteuern werde sich aber gegenüber dem Wert des Vorjahres von 74,6 Millionen Euro verbessern.

Zu dieser Verbesserung sollen Effekte aus dem Effizienzsteigerungsprogramm beitragen, das bis 2018 auf eine Verringerung der Material-, Personal- und Sachkosten um 200 Millionen Euro zielt. Jedoch werden auch in 2017 noch in erheblichem Umfang Einmalkosten anfallen. Neben personellen Veränderungen – Stegmüller scheidet im Mai aus dem Vorstand aus, auf ihn folgt Matthias Schmitz – ist 2017 ein Wechsel der Rechtsform geplant. Mit diesem Schritt soll aus der KSB Aktiengesellschaft eine Kommanditgesellschaft auf Aktien werden. Der Antrag wird der Hauptversammlung der Gesellschaft am 10. Mai vorliegen. Die Versammlung leitet der neue Aufsichtsrat-Vorsitzende Bernd Flohr. Er steht dem Gremium seit 22. März vor.

nn