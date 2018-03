Kühe ziehen in Nitzlbuch in neue "Appartements"

NITZLBUCH/AUERBACH - Wenn eine Familie umzieht, ist das schon aufwändig. Bei 70 Milchkühen und der Nachzucht sind gute Organisation, viele Helfer und eine ruhige Hand nötig. Im neuen Laufstall haben die Tiere von Herbert und Lisa Schmidt jetzt einen Panoramablick über Auerbach bis nach Franken.

Handarbeit ist auch im modernen Kuhstall von Herbert Schmidt noch nötig. © Brigitte Grüner



"Der alte Stall nach früherem Standard hat mir selbst nicht mehr gefallen", erklärt der Nitzlbucher Landwirt. Es ging eng zu, kranke Kühe konnten nicht separiert werden, und die Kälber waren in Boxen aus Kunststoff untergestellt. Das ist seit Montag Vergangenheit. Der Umzug in den neuen, luftigen Laufstall war eine Gemeinschaftsaktion der Familie, einiger Verwandter und Freunde. "Um 4 Uhr sind wir aufgestanden", erzählt Herbert Schmidt. Etwa eine Stunde später begann der Transport der Tiere. Bis Mittag waren alle im neuen Stall untergebracht. Die Kälber – das jüngste erst wenige Tage alt – nahmen ihr geräumiges Domizil mit Freudensprüngen ein. Die älteren Kühe genossen bereits die erste Mahlzeit und hatten zu diesem Zeitpunkt noch keine Ahnung davon, dass sie am Nachmittag noch den automatischen Melkstand kennenlernen würden.

Die Vorbereitungen für den Neubau liegen schon ein paar Jahre zurück. Damals war der Milchpreis im Keller und nur wenige Bauern investierten in einen neuen Stall. "Wir haben eine gute Zeit erwischt", sagt Schmidt, der vor vier Jahren den Stall vorbestellte. Danach mussten die Zuschussanträge auf den Weg gebracht werden. Über Brüssel erhalten Landwirte für den Bau moderner Ställe EU-Gelder, sind dadurch aber auch an Auflagen gebunden. Trotz Förderung ist ein solches Projekt eine große Investition für einen Landwirt. Umso besser, wenn man das Geld gern investiert.

"Mir haben die Tiere schon etwas leid getan", gibt Herbert Schmidt zu. Jetzt freut er sich, wenn er seine Kühe im neuen Domizil beobachtet. Sie haben etwa viermal so viel Platz wie vorher. Und es gibt künftig die Möglichkeit, vom Stall aus ins Freie zu gelangen. Der Laufhof ist noch nicht ganz fertig, steht aber weit oben auf der Liste noch zu erledigender Arbeiten.

Fast genau ein Jahr hat die Baumaßnahme gedauert. Im Frühjahr 2017 ging es los mit den Erdarbeiten und dem Verlegen der Zuleitungen vom Hof aus zum neuen Stall. Danach folgten Ende Mai die Betonarbeiten. Der gesamte Boden des Stalls besteht aus Beton. Kleine Rillen leiten Harn und Kot nach unten in den Schwemmkanal. Von da aus gelangen die Hinterlassenschaften in die 1000 Kubikmeter große Güllegrube. Die Rillen und Betonstreben werden regelmäßig automatisch gereinigt.

Herbert Schmidt (r.) und seine Helfer sorgen dafür, dass keines der Tiere ausbüxt und alle sicher im neuen Stall ankommen. © Brigitte Grüner



Hochmoderne Technik ist im Stall installiert. Den automatischen Melkstand nennt Schmidt scherzhaft den "Bonbonmat". Die Kühe werden nämlich während des Melkvorgangs je nach Milchleistung mit einer gewissen Portion Kraftfutter belohnt. So werden die Tiere darauf konditioniert, zum Melkstand zu gehen und die Milch abpumpen zu lassen. Kommen die Kühe allerdings nur wegen der Leckerli, haben sie Pech. Die Software des Melkstands merkt, wenn eine Kuh schon beim Melken war und lässt diese dann nicht mehr passieren.

Doch das Programm kann noch mehr. Es zeigt am Computer des Landwirts sogar an, wenn eine Kuh brünstig wird. Sie kommt dann in eine extra Abteilung des Stalls und wartet auf die Besamung. Auch Kühe, die bald ihr Kälbchen bekommen, werden in die extra Box gestellt, um das Jungtier in Ruhe austragen zu können.

Mit sechs Kühen hat Senior Josef Schmidt den Stall 1958 von seinen Eltern übernommen und nach und nach erweitert. Ein erster Anbau kam 1977. Herbert Schmidt gestaltete bei seiner Hofübernahme 1989 den früheren Anbindestall in einen Laufstall um. Nach fast 30 Jahren entsprach nun auch dieser nicht mehr dem Stand der Technik. Die Familie hat bei den Bauarbeiten zum neuen Stall viel mitgeholfen. Nur das Betonfundament und der Hallenbau waren komplett vergeben.

Bei anderen Gewerken – etwa beim Verschrauben der Aufstallung – hat Herbert Schmidt selbst mitangepackt. Auch Sohn Peter hat viel geholfen. Der 16-Jährige möchte die Landwirtschaft gerne irgendwann übernehmen. In diesem Jahr stehen allerdings erst die Prüfungen zur Mittleren Reife an. Eine wichtige Aufgaben haben Vater und Sohn vor dem Umzug zusammen erledigt: Alle Tiere bekamen ein neues Halsband, auf dem die wichtigsten Daten für den Melk- und Fütterstand hinterlegt sind. Die Eingabe der Daten übernahm Lisa Schmidt, die alle Kühe namentlich kennt.

Spannend wurde es, als für die Tiere der Umzug bevorstand. Etwa 200 Meter sind es vom alten bis zum neuen Stall. Ein Ausbüxen konnte nicht ausgeschlossen werden, wenn die Tiere über den Hof getrieben werden. Von einem befreundeten Landwirt hat sich Herbert Schmidt deshalb einen Treibewagen ausgeliehen, der aussieht wie ein großer Käfig, mit dessen Hilfe die Milchkühe in den neuen Stall gebracht wurden. Schmidt war am Ende froh, dass seine Kühe den Umzug gut verkraftet haben. "Sie waren allesamt recht ruhig".

Der landwirt freut sich für seine Tiere, die nun weniger Stress, aber mehr Luft und Licht haben. Die Familie kann nun künftig auch Abendtermine, etwa in Schulen oder bei kirchlichen Veranstaltungen, wahrnehmen, da die Kühe vom "Kollegen Roboter" gemolken werden. Die Stallarbeit wird dennoch nicht überflüssig. Füttern, frisches Heu, das Auffüllen von Kraftfutter, die Betreuung der Kälbchen und vieles mehr sind auch in Zukunft nötig. Ebenso wichtig ist die Überwachung der Daten, die der Melkroboter regelmäßig liefert.

