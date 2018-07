Kühlenfels: Diamantene Hochzeit im Hause Macht

Mit einer "langen Leine" zum Eheglück — Jubel-Paar hält sich durch Gartenarbeit fit - vor 1 Stunde

KÜHLENFELS - Auf 60 Jahre Eheglück blicken die heute 82-jährige Elisabeth Macht und der 87-jährige Franz Kurt Macht dankbar zurück. Kennengelernt haben sich beide 1957 durch Zufall im Zeltlager im nahen Klumpertal.

Diamantene Hochzeit feierten Franz Kurt Macht (links) und Elisabeth Macht. Dazu gratulierte Pottensteins Zweiter Bürgermeister Rainer Brendel (rechts). © Foto: Rosi Thiem



Franz Kurt Macht imponierte damals der elegante Gang von Elisabeth, und ihr gefielen seine Sportlichkeit und seine Handstände. Der gebürtige Nürnberger und die heimatvertriebene Südmährin aus Großtajax heirateten standesamtlich am 31. Juli 1958 in Nürnberg und kirchlich am 2. August 1958 in Kühlenfels. "Wie das Schicksal so spielt hatten wir uns getroffen und gefunden", sagt Franz Kurt Macht. "Sie beeindruckte mich mit ihrem Wissen aus der Natur. Elisabeth kam vom Bauernhof und war mir da viel voraus".

Elisabeths Vorbild war ihre Mutter, eine Power-Frau, wie sie sagt. Diese schaffte es, als Heimatvertriebene mit ihren Kindern und einem Handgepäck von 24 Kilogramm wieder Fuß zu fassen. "Ihr müsst einen Beruf lernen, den könnt ihr überall mit hin nehmen", riet die Mutter. Elisabeth wurde Fachlehrerin für Hauswirtschaft und Werken in Aufseß und Pegnitz. Über ihre Zeit in Aufseß sagt sie: "Sieben Dörfer und ein Fahrrad, Auto gab es keines."

Ihr Ehemann war neben verschiedenen Stationen als Volksschullehrer in Pegnitz und zum Schluss als Rektor an der Kirchenbirkiger Schule. Viele kennen Franz Kurt Macht als Autor vieler Gedichte und Geschichten zu den Tücken des Alltages. Er belebte den Heimatverein und den Kühlenfelser Kulturkreis. Für etliche Festveranstaltungen schrieb Macht die Texte. Sein Freund Willi Hofmann trug diese vor. Auch ein Gedichtband des Jubilars erschien: "Mit der Macht des Wortes".

1964 bauten die Machts ein Haus in Kühlenfels und zogen dort ihre beiden Söhne Franz und Arno, die beide Mediziner wurden, groß. Diese schenkten ihnen fünf Enkelsöhne, die jetzt zwischen 20 und 27 Jahre alt sind und am Wochenende zum Feiern kommen.

Fit halten sich die Jubilare mit täglicher Gartenarbeit: Dem Gießen und dem Ernten von Beeren wie Tomaten. Fürs Pilzesammeln war es heuer zu trocken. Nach dem Eherezept für ihr langes Glück gefragt sagen beide übereinstimmend: "Jeder weiß seine Stärken und Schwächen, und jeder hat seine Freiheiten. Eine lange Leine muss da sein, um etwas Freiraum zu haben." Elisabeth Macht fügt hinzu: "Es war eine Erfolgsgeschichte, wir sind zufrieden."

ROSI THIEM