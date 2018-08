Kühlenfels: Drei Wochen, dann ist ein Soldat fertig

Iveta Helldörfer betreibt Zinnfigurenmuseum

KÜHLENFELS - Von der Straße aus liegt die "Stube" für Außenstehende ziemlich unscheinbar neben dem Feuerwehrhaus in Kühlenfels. 2006 machte die gebürtige Tschechin Iveta Helldörfer ihr Hobby zum Beruf und eröffnete ein Zinnfigurenmuseum mit Onlineshop.

Iveta Helldörfer wuchs wenige Kilometer von Austerlitz im mährischen Brünn auf. Jedes Jahr am ersten Advent wird dort die Dreikaiserschlacht von 1805 nachgespielt. © Fotos: Rosi Thiem



Tag für Tag haucht die 50-jährige ihren Zinnsoldaten und allen Requisiten so etwas wie neues Leben ein. Das hat eine Vorgeschichte und die hat mit ihrem Herkunftsort zu tun: Iveta Helldörfer wuchs wenige Kilometer von Austerlitz im mährischen Brünn auf. Jedes Jahr am ersten Advent wird dort die Dreikaiserschlacht von 1805 nachgespielt.

In Austerlitz lernte sie auch vor 20 Jahren ihren heutigen Ehemann Jürgen Helldörfer kennen, der die Schlacht als Darsteller mit aufführte. 1999 zog sie nach Deutschland. "Ich war schon immer ein großer Fan dieser Veranstaltung. Es herrscht in Austerlitz der Gedanke, den Krieg nicht zu verherrlichen, sondern an das große Leid der Zivilbevölkerung und der gefallenen Soldaten zu erinnern. Wir, mein Mann und ich, gehen jedes Jahr zur Aufführung und besuchen dann auch noch meine Eltern."

Das Spezialgebiet der talentierten Künstlerin ist die Napoleonische Zeit von 1795 bis 1815. "Man muss schon bei einem Thema bleiben, um es richtig zu machen. Deshalb fertige ich auch nichts zum Ersten oder Zweiten Weltkrieg oder anderen geschichtliche Stationen." Es sei schon eine ziemlich umfangreiche Aufgabe, wenn man es gut machen wolle. Ausdauer und Geduld seien gefragt – "und die habe ich".

Das Wissen um die historischen Details erarbeitete sie aus Fachbüchern, jahrelangem Beobachten in Austerlitz und vielen Museumsbesuchen. "Das Bayerische Armeemuseum in Ingolstadt, aber auch das Armee- und Zinnfigurenmuseum in Kulmbach habe ich besucht. Ich bin da sehr genau, bei Sammlern entscheiden kleine Details einer Figur über den Kauf."

Durch das kleine Museum führt ein roter Faden mit Gebäuden, nachempfundenen Landschaften und dargestellten Artillerien, aber auch Alltagssituationen der damaligen Soldaten. "Kinder haben eine bessere Beobachtungsgabe als Erwachsene. Ihnen fällt sofort ein kleiner Unterschied zwischen den Figuren auf," bemerkt Iveta Helldörfer." Ihr Mann unterstütze sie und stehe voll hinter ihrer Arbeit.

Zinnsoldat ist nicht gleich Zinnsoldat. „Mich fasziniert jedes Detail, egal ob es um Dienstgrad,Einheit, Freund oder Feind, Farbe der Armbänder, Knöpfe in Gold oder in Silber gemalt, alles ist entscheidend“, sagt Iveta Helldörfer.



Der Onlinehandel laufe gut und ohne Probleme. Alle angebotenen Stücke seien sofort lieferbar und vorrätig. Wenn die Sammler Sonderwünsche haben, kämen sie immer zuerst persönlich vorbei und besprechen den Umfang der Leistung. Je nach Detailwünschen sei der Preis nach oben offen.

Sie fertigt im Maßstab 1:32/54 mm. Bei einem Auftrag werde alles bis ins Kleinste festgelegt: ob Fahne aus Papier oder Zinn, ob mit Holzsockel für die Vitrine — "Sonderwünsche sind individuell und daher auch einmalig".

Detailverliebt präsentieren sich auch die Ausstellungsgebäude. Massiv aus Holz und Gips, darunter auch ein Nachbau des früheren Pflegeamtsschlosses in Betzenstein. Für Dachrinnen wurden Strohhalme zweckentfremdet, die Aluminiumfensterbretter sind ehemalige Teelichter. "Ich bin kein Künstler, sondern nur handwerklich geschickt."

Kunden in Südkorea

Zinnsoldaten werden in bis zu 300 Grad hitzebeständigen Kautschukformen gegossen, nach dem Abkühlen folgen viele Schritte: entgraten, entfetten, grundieren, bemalen und mit einer Firnisschutzschicht überziehen. Ein Soldat braucht drei Wochen, bis er fertig ist. Sonderwünsche können einige Wochen, bei größeren Aufträgen bis zu mehreren Monaten dauern.

Zum Sortiment gehören auch Flachfiguren, die als Rohlinge geliefert und exakt angemalt werden. "Zu Weihnachten bemale ich Ostereier und im Sommer Weihnachtsdekorationen, sonst komme ich mit der Zeit nicht klar. Mein zweites Standbein sind Ostereier, die ich individuell bemale, einige meiner Pinsel sieht man fast nicht, so fein sind sie. Ich arbeite nur mit Tageslicht, nur so kann ich realistisch bemalen," sagt die ehemalige Hotelfachfrau.

Die Kunden kommen überwiegend aus Thüringen und Berlin. Ausländische Sammler und Zinnliebhaber stammen aus Norwegen, Belgien, Österreich und – für die Künstlerin erstaunlich – aus Südkorea. "Ich werde beauftragt für Sachen, die sonst nicht zu kaufen sind. Die Werke sind einmalig, die mache nur ich. Ich arbeite und setzte alles an die richtige Stelle, wie es sich nach Originalen gehört, das ist mein Anspruch."

ZInfo: Zinnfigurenstube Kühlenfels, Kühlenfelserstraße 41, Telefon 09243/903403. Die Ausstellung ist am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr, am Mittwoch und Samstag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

ROSI THIEM