Kühlenfels/Waidach: Wahl leichter machen

VdK Waidach fordert erneut barrierefreies Wahllokal für den Stimmbezirk - vor 1 Stunde

WAIDACH - Der VdK Ortsverband fordert – wie schon im vergangenen Jahr – erneut zur Landtags- und Bezirkstagswahl am 14. Oktober ein barrierefreies Wahllokal für die Ortsteile Waidach und Kühlenfels.

Hatten sich im vergangenen Jahr schon für ein barrierefreies Wahllokal eingesetzt: Armin Eckert, Schwerbehindertenvertreter bei Beka, Heinrich Hofmann, Vorsitzender des VdK Waidach und Schriftführer Richard Redel (v. li.). © Luisa Degenhardt



Hatten sich im vergangenen Jahr schon für ein barrierefreies Wahllokal eingesetzt: Armin Eckert, Schwerbehindertenvertreter bei Beka, Heinrich Hofmann, Vorsitzender des VdK Waidach und Schriftführer Richard Redel (v. li.). Foto: Luisa Degenhardt



Der VdK Ortsverband Waidach hat sein Schreiben, unterzeichnet von den Vorsitzenden, dem Kassier, Schriftführerin und Betreuerinnen, am Montag bei der Verwaltung abgegeben. Auch die Stadträte haben es bekommen. Einen Teil des Schreibens hat VdK-Kreisgeschäftsführer Christian Hartmann verfasst. Er unterstützt den Waidacher Ortsverband in seinen Bemühungen um ein barrierefreies Wahllokal für den Wahlbezirk Kühlenfels/Waidach.

In Pottenstein und seinen Ortsteilen leben laut Statistik des Versorgungsamtes 711 anerkannte behinderte Menschen. 536 davon gelten als schwerbehindert, 189 als gehbehindert, 50 als außergewöhnlich gehbehindert. Diese Zahlen entstammen dem Schreiben des VdK. 19 Stufen müssen Wähler im Kühlenfelser Sportheim hinter sich bringen, um ihr Kreuz setzen zu können.

Hartmann zitiert in seinem Schreiben aus einem Brief von Bürgermeister Stefan Frühbeißer. "In Ihrem Schreiben rechtfertigen Sie die Festlegung auf das Wahllokal in Kühlenfels damit, dass das Wahlgeheimnis unter Umständen nicht mehr gewährt wäre. Hinsichtlich dieser Einschätzung handelt es sich um eine ,Befürchtung‘. Gibt es hierzu belastbare Erfahrungswerte?", so Hartmann.

Die Nordbayerischen Nachrichten haben diese Frage in einer schriftlichen Anfrage Bürgermeister Frühbeißer gestellt. In seiner Antwort geht der Rathauschef darauf nicht ein. Er schreibt: "Zu Ihren Fragen kann seitens der Stadt mitgeteilt werden, dass der neuerliche Antrag in gleicher Angelegenheit derzeit geprüft wird und rechtzeitig und fristgerecht erneut im Stadtrat behandelt wird." Bereits im Jahr 2013 sei die Festlegung der Wahllokale getroffen worden und diese in öffentlicher Stadtratssitzung am 24. April 2017 durch den Stadtrat erneut ausdrücklich bestätigt worden. "Darüber und über die für den Stadtrat entscheidungsrelevanten Argumente wurde bereits im April 2017 in der Presse berichtet."

Folgende Fragen haben die NN Bürgermeister Frühbeißer außerdem gestellt: "Gäbe es Ihrer Meinung nach eine barrierefreie Alternative in Waidach oder Kühlenfels? Sie sind der zweite Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Pottenstein. Werden Sie das Thema deshalb noch einmal verstärkt forcieren? Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen, das Wahllokal woanders hin zu verlegen?" Frühbeißer schreibt: "Bitte haben Sie auch Verständnis dafür, dass ich Ihnen gegenüber eine persönliche Meinung oder eine Einschätzung meinerseits vor einer erneuten Behandlung im Stadtrat nicht darlegen muss; schließlich entscheidet ja der Stadtrat darüber."

Die Vorsitzenden des Waidacher VdK haben im vergangenen Jahr barrierefreie Alternativen aufgezeigt. Das Feuerwehrhaus in Kühlenfels wäre eine Option, außerdem das Gasthaus zum Knopfloch in Kühlenfels. Der Waidacher VdK-Vorstand betont in dem Schreiben an Frühbeißer und die Stadträte, dass es nicht darum gehe, dass das Wahllokal für den Stimmkreis nach Waidach verlegt wird. Die herrschende Rivalität der Ortschaften habe mit der Forderung nach einem barrierefreien Wahllokal nicht das Geringste zu tun und treffe nur noch vereinzelt zu.

Kreisgeschäftsführer Christian Hartmann schreibt auf die Nachfrage der Nordbayerischen Nachrichten: "Aus verschiedenen Gründen war mir der bisherige Standpunkt der Stadt Pottenstein nicht so ganz nachvollziehbar." Zum einen habe die Staatsregierung als Ziel ausgegeben "Bayern barrierefrei 2023". Ein barrierefreies Wahllokal könnten außerdem auch kurzfristig Mobilitätseingeschränkte aufsuchen, zum Beispiel nach einem Beinbruch.

Außerdem habe sich der Kreisausschuss im November dafür ausgesprochen, das Leben für Senioren angenehmer zu machen. Hartmann ist der Meinung, "dass behinderte Menschen nicht per se, mangels barrierefreien Wahllokals, auf eine Briefwahl angewiesen sein dürfen, sondern eine echte Entscheidungsmöglichkeit haben müssen".

Der VdK-Kreisgeschäftsführer weiter: "Nein, es hat mich verwundert, weil der Aufwand meines Erachtens überschaubar ist: Da Wahllokale nur temporär eingerichtet werden und keine großartigen Vorbereitungsmaßnahmen erforderlich sind." Mit so einer Maßnahme könne man leicht positiv zur Barrierefreiheit beitragen.

Hartmann kommt zu dem Schluss: "Hinter dem Ansinnen nach einem barrierefreien Lokal stehe ich vollumfänglich und halte eine derartige Forderung für richtig und mehr als zeitgemäß. Weshalb es bei einer derart einfach zu verwirklichen und temporären Maßnahme überhaupt eine Diskussion gibt, kann ich nicht so recht nachvollziehen." Nun muss der Stadtrat entscheiden, ob für den Stimmbezirk Waidach/Kühlenfels ein barrierefreies Wahllokal eingerichtet wird.

Luisa Degenhardt Redaktion Nordbayerische Nachrichten Pegnitz und Auerbach E-Mail