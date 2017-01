Kühlenfelser Narren strapazieren Lachmuskeln

In zwei Prunksitzungen unterhielt das Faschingskommitee die Besucher glänzend - vor 37 Minuten

POTTENSTEIN - Das Pottensteiner Bürgerhaus war am Wochenende fest in der Hand der Narren des Faschingskomitees aus Kühlenfels und Waidach. Am Freitag- und am Samstagabend erlebten die begeisterten Besucher zwei ausverkaufte Prunksitzungen mit jeweils 33 Programmpunkten bis nach Mitternacht.

Das Männerballett mit dem Schautanz "Drom auf'm Berg". © Thomas Weichert



Das Männerballett mit dem Schautanz "Drom auf'm Berg". Foto: Thomas Weichert



Die rund 100 Aktiven verzauberten die Gäste vor allem mit schwungvollen Tänzen in phantasievollen Kostümen. Akrobatik pur boten die Gardemädchen Laura Schuster, Madlen Eckert und Vanessa Brütting, die dreifache Deutsche Meisterin im Tanzmariechentanz ist.

Die Lachmuskeln der Besucher wurden mit Sketchen und Büttenreden ebenfalls kräftig strapaziert. Urkomisch zum Beispiel Moni Wolf und Silvia Markus in dem Sketch "Hüte" in dem es um einen Hut ging den die Moni schon 40 Jahre lang auf hat. Seit Jahren sind auch Komiteeleiter Otto Brendel und sein Freund Johann Bauer als "Gebrüder Jo" Garanten für lustige Unterhaltung.

Auch Andy Schmidt aus Pegnitz, diesmal als "Ehekrüppel", hatte in der Bütt die Lacher wieder auf seiner Seite und für Stimmung pur sorgen Henry Doepke aus Obertrubach und Werner Mildner aus Pegnitz, der auch den diesjährigen Faschingsorden wieder kreiert hatte.

Die Show begann mit zwei kurzen Sketchen, den Prinzenwalzern des Erwachsenen- und Kinderprinzenpaares und dem schwungvollen Gardetanz der Fun Kids und der Schlossgarde.

Die Fun Kids waren später noch einmal mit ihrem Schautanz "Läuse" zu sehen. Ein schaurigschöner Tanz bei dem so manchem im Saal die Kopfhaut gejuckt haben dürfte.

Mit ihrem Tanz "Hexenalarm" überzeugte auch die neue Tanzgruppe der Teenie-Dancers. Die Schlossgarde war im zweiten Teil noch einmal als Asiatinnen zu bewundern. Ganz toll auch der Schautanz der Kleinsten der Rasselbande als Kochchampions in herrlichen Kochkostümen.

Das Beste kommt immer zum Schluss. So das Damenballett als Vampire auf der "Vampir Party" und natürlich die Herren der Schlossgazellen, diesmal oberbayerisch mit ihrem Tanz "Drom auf`m Berg". Ohne Zugaben wurden sie vor dem großen Finale aller Aktiven auf der Bühne nach Mitternacht natürlich nicht entlassen.



tw