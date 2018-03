Kulmbach: Rentnerin stirbt bei Brand in Schlafzimmer

Wohnhaus war stark verqualmt - Die Ursache für das Feuer ist noch unklar - vor 55 Minuten

NEUDROSSENFELD - Dichter Rauch drang am frühen Donnerstagmorgen aus einem Wohnhaus in Neudrossenfeld im Landkreis Kulmbach. Ein Nachbar verständigte sofort die Feuerwehr, doch für die 78-jährige Bewohnerin kam jede Hilfe zu spät.

Laut Angaben der Polizei Oberfranken fielen einem Nachbarn des Ortsteils Buch am Sand die dichten Rauchschwaden gegen 6.30 Uhr auf. Wenig später traf die von ihm alarmierte Feuerwehr ein. Die Einsatzkräfte brauchten Atmenschutzgeräte, um in in das stark verqualmten Gebäude vordringen zu können. Das Schlafzimmer stand völlig in Flammen, konnte jedoch rasch gelöscht werden. In dem Raum entdeckten die Einsatzkräfte schließlich eine leblose Frau, bei der es sich um die 78-jähirge Hausbewohnerin handelte. Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod der Seniorin feststellen.

Das Schlafzimmer brannte laut Angaben der Polizei völlig aus, auch die übrigen Räume wurden durch die starke Rußentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden liegt bei mindestens 50.000 Euro. Die Ursache des Feuers ist noch unklar, die Bayreuther Kriminalpolizei hat deshalb die Ermittlungen aufgenommen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.