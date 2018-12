Kultur-Events in Pegnitz werden künftig ausgedünnt

Im Altenstädter Schloss und der Stadtbücherei nur noch sieben Veranstaltungen — Raab: Keine Kürzung - vor 1 Stunde

PEGNITZ - Trotz Jahresschlusshektik und Adventskonzerten allerorten wird bereits für das professionelle Kulturprogramm 2019 im Altenstädter Schloss durchgestartet. Jetzt ist klar: Die Zahl der dortigen Kultur-Events schrumpft im Vergleich zu den Vorjahren auf nicht einmal die Hälfte. Bürgermeister Uwe Raab bestätigte jetzt nur mehr sieben vom städtischen Kulturreferat betreute Veranstaltungen.

Neujahrskonzerte waren bisher die Renner im Programm des Pegnitzer Kulturreferates. Unser Archivfoto zeigt die Kammerphilharmonie Kattowitz beim Neujahrskonzert im Altenstädter Schloss. © Gisela Leinberger



Neujahrskonzerte waren bisher die Renner im Programm des Pegnitzer Kulturreferates. Unser Archivfoto zeigt die Kammerphilharmonie Kattowitz beim Neujahrskonzert im Altenstädter Schloss. Foto: Gisela Leinberger



Nur noch fünf Mal wird dafür das Altenstädter Schloss genutzt, zwei soll es in der Stadtbücherei in der Innenstadt geben.

Zu Zeiten der dieses Jahr ausgeschiedenen Kulturamtsleiterin Martina Hofmann waren während der vergangenen zwölf Jahre noch 16 bis 18 Kulturveranstaltungen jährlich auf die Beine gestellt worden.

Nur nach längerem Zögern kommentierte die nun für das Fränkische Schweiz-Museum tätige Kulturmanagerin gegenüber den Nordbayerischen Nachrichten das neue Veranstaltungsprogramm 2019. Hofmann wörtlich: "Ich finde es schade, dass das Kulturprogramm auf wenige Veranstaltungen heruntergefahren wird." Gerade das Neujahrskonzert im Januar sei "immer ausgebucht bis überbucht" gewesen, erinnert sie sich. Dieses sei bei den Menschen stets gut angekommen. Der Konzert-Höhepunkt im kulturellen Jahreslauf sei für viele Besucher auch ein "gesellschaftlicher Treffpunkt" gewesen. Es wurde gestrichen.

"Niemanden im Stich lassen"

Gestützt wurde ihre Einschätzung von "vielen Rückmeldungen" auch langjähriger Besucher und Konzertgänger im Altenstädter Schloss.

Einen Teil zu diesem Erfolg hat auch ein Pegnitzer Weinladen mit seinem kulinarischen Angebot und den Häppchen und (Vor)Speisentellern geleistet. Das Geschäftsleute-Ehepaar Wellhöfer wollte sich eigentlich mit dem Wechsel im Kulturamt aus dieser zeitaufwändigen Zusatztätigkeit neben dem eigenen Geschäft zurückziehen. Doch nun deutet sich eine Meinungsänderung an. "Wir haben mit der Nachfolgerin Andrea Giesbert geredet", erklärte Christian Wellhöfer.

Eine endgültige Entscheidung hätten sie noch nicht gefällt, "wir wollen aber niemanden im Stich lassen".

"Echte Bereicherung"

Langjährige Stammbesucher bei den Kulturveranstaltungen im Altenstädter Schloss sind Manfred und Helga Welnhofer. Sie erklärt: "Wir haben das Angebot bisher sehr gerne wahrgenommen, das Ambiente ist auch sehr schön." Gerade von der gebotenen Qualität wäre dieses eine "echte Bereicherung für Pegnitz". Die Eheleute loben die bisher gezeigte Mischung im Angebot.

Dabei wurden ihnen die mindestens 16 Veranstaltungen auch nie zu viel. "Wir haben das häufig wahrgenommen und werden die Veranstaltungen auch weiterhin besuchen."

Gerade noch vor ihrer Abfahrt zu einem Bayreuther Barockkonzert erklärte Irene Roth: "Mir würde eine Konzertveranstaltung im Monat langen." Sie und ihr Ehemann sind auch Mitglieder der Bayreuther Kulturfreunde. Die nun verbleibenden sieben Pegnitzer Kulturveranstaltungen sind ihr und ihrem Ehemann Heinz Roth aber "zu wenig".

Während Heinz Roth vor allem Kammermusik bevorzugt, schwärmt Gattin Irene von den bisher gebotenen Events mit Klezmer-Musik. "Ich hätte auch gerne einmal etwas mit französischen Chansons."

Karten verschenkt

In der Vergangenheit besuchten beide eigener Schätzung nach "90 Prozent der Veranstaltungen". Bei der Verbreitung des Angebots legten sie sich richtig ins Zeug. Irene Roth: "Wir haben oft Konzertkarten verschenkt." Das sei nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu Geburtstagen ein "schönes Geschenk".

Bürgermeister Uwe Raab habe, so seine schriftliche Stellungnahme, "hinsichtlich der Häufigkeit und Anzahl der Veranstaltungen unterschiedliche Rückmeldungen" erhalten. So habe die Häufigkeit "manch einem entsprochen, vielen war es aber auch zu häufig". Auf NN-Nachfrage erklärt er weiter: "Eine tatsächliche Kürzung des Etats liegt ( . . . ) nicht vor — nur eine Umverteilung der Mittel." Einen Zusammenhang zwischen der halbierten Anzahl der Events im Schloss und dem finanziellen Aufwand für die Faustfestspiele sieht Raab dagegen nicht. Damit widerspricht er immer wieder geäußerten Befürchtungen von Bürgern.

Laut Raab soll sich das Kulturamt der Stadt "in Zukunft nicht mehr nur der Durchführung von kulturellen Veranstaltungen widmen, sondern sein Aufgabenfeld erweitern". In diesem Zusammenhang regte er "ein gemeinsames Kulturmarketing aller — oder zumindest vieler — Pegnitzer Kulturschaffenden" an.

Ausdrücklich begrüßt wird das vom Pegnitzer Brettl-Macher Karl Lothes: "Das soll ein runder Tisch werden, denn das war bisher schwierig." Nur bei den leidigen doppelten Kulturveranstaltungen am gleichen Abend macht Lothes keine großen Hoffnungen: "Das wird sich nie ganz vermeiden lassen", so seine Erfahrung.

"Richtige Richtung"

Immerhin gebe es für Pegnitzer Kulturveranstalter einen Einzugsbereich von 20.000 bis 25.000 Menschen. Es sei schwierig, die Interessen aller "unter einen Hut zu bekommen". Generell bezeichnet er die Absicht der Stadt für eine Kultur-Koordination als "Schritt in die richtige Richtung".

Sein kirchlicher Veranstalter-Kollege, Kirchenmusikdirektor Jörg Fuhr, ist noch etwas ratlos angesichts der neuen Aufgabenstellung für das Kulturamt. Er glaubt nicht, dass die Kulturamtsleiterin künftig für ihn "die Pressetexte schreiben" oder für Entlastung sorgen werde. Kirchliche Angebote wie Sommerkonzerte oder Kantoreiaufführungen würden be- reits auf der städtischen Veranstaltungsseite im Internet berücksichtigt. Das soll auch so bleiben, hofft er. Inhaltlich wünscht er sich eine Fortsetzung der "Wortspiele". Es gebe nichts Vergleichbares. Ein "runder Tisch" könne höchstens dazu betragen, ärgerliche Dubletten teurer Kulturveranstaltungen künftig zu vermeiden.

FRANK HEIDLER