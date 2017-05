Kultur statt Bier: Sechstes "Filmstock" in Brauerei Böheim

PEGNITZ - Zeit für Open-Air-Kino: Die ebenso ambitionierte wie kleine Pegnitzer Reihe "Filmstock", organisiert vom Team des "Waldstock"-Festivals, hat mit dem melancholischen russischen Roadmovie "Die Rückkehr" begonnen. Ein Blick hinter die Leinwand.

Bei der sechsten Ausgabe des "Filmstock" wurde russische Film "Der Rückkehrer" gezeigt. Foto: Hans von Draminski



Der "Kinosaal" ist nicht leicht zu finden: Auf dem Gelände der alten Brauerei Böheim gibt es praktisch keine Hinweisschilder. Nur ein paar "Waldstock"-Plakate sind Indiz, dass hier inzwischen Kultur statt Bier produziert wird. Und dass hinter einer Holztür an der Laderampe in einer Fertigungshalle ein kleiner Kinosaal entstanden ist.

2011 schon verwandelte die Filminitiative den Wiesweiher in eine Freiluft-Location für Kino der etwas anderen Art, für Filme mit Anspruch, die nach dem Willen derer, die sie zeigen, dennoch unterhalten sollen und ohne erhobenen Zeigefinger auskommen.

Die sechste "Filmstock"-Ausgabe ist mit einem Ortswechsel verbunden, vom Wiesweiher zog man in die Brauerei Böheim um, wo neben einer freien Fläche auch ein Saal für "Indoor"-Filmvorstellungen zur Verfügung steht. Und den brauchten die jungen Filmfans auch prompt zur Premiere: Aus dem Sommernachts-Kino ist ja wie berichtet eine Frühlingsreihe geworden; die Filme werden nun schon im Mai gezeigt. Der hat in diesem Jahr verregnet und aprilfrisch begonnen, so dass die erste Vorstellung mit so lakonisch wie traurig erzähltem russischem Autorenkino in der Tarkowskij-Nachfolge im Saal stattfinden musste.

Dessen Ausstattung atmet den Minimalismus eines Unternehmens, das per se nicht viel einnehmen kann, weil der Eintritt zu den Filmen frei ist: "Filmstock" wird von den Einnahmen aus Getränke- und Essensverkauf getragen – und vom ehrenamtlichen Engagement eines Teams, das aus bekundeten Filmfans besteht.

Manchmal abseitig, aber halbwegs zugänglich

Solche wie Hannah Schleifer, die "im richtigen Leben" eine Ausbildung zur Fotografin in Nürnberg absolviert und das inhaltliche Konzept erklärt: "Wir zeigen eine Mischung aus allem. Die Filme sind manchmal vielleicht etwas abseitig, aber immer halbwegs zugänglich", sagt Hannah Schleifer. Ein Konzept, das erfahrungsgemäß Kinogänger von 15 bis 60 anzieht, sogar "Familien mit Kindern", wie Hannah berichtet.

Derweil bedient Franzi Körber, die eigentlich Orthopädie-Schuhmacherin ist, die ersten Gäste, reicht Getränkeflaschen und kleine Tüten mit Nachos über den schlichten Klapptisch, der dem Team als Tresen dient. Ähnlich einfach gehalten wirkt auch die Technik: Siegfried Krug und Marcus Scholz zeigen Filme von DVD über einen Laptop mit angeschlossenem Beamer. Dazu kleine Mischpulte für Licht und Ton, große PA-Lautsprecher und ein paar Scheinwerfer an der "Bühne", die eigentlich nur aus einer Stativleinwand besteht – fertig ist das mobile Kino.

Lukas Schorner aus dem Orgateam hat ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) mit Schwerpunkt "Kultur" hinter sich und betrachtet die "Filmstock"-Aktivitäten als logische Fortsetzung. Schorner betont, dass der Umzug vom Wiesweiher in die Brauerei Böheim das Kino-Abenteuer kalkulierbarer macht. Weil eben jetzt eine Ausweich-Spielstätte in unmittelbarer Nähe zur Verfügung steht.

An den neuen Platz muss das Publikum sich allerdings erst gewöhnen. Wohl auch bedingt durch das fiese Regenwetter mit beinahe winterlichen Temperaturen am ersten "Filmstock"-Abend hält sich der Andrang in Grenzen. Das Team geht allerdings davon aus, dass sich das mit besserem Wetter schnell ändert. "Letztes Jahr hatten wir zur Premiere über 100 Zuschauer", erinnert sich Hannah Schleifer. Und da wollen die jungen Kino-Aktivisten auch wieder hin.

Weitere Vorstellungen am Donnerstag, 11., Donnerstag, 18. und Mittwoch, 24. Mai. Einlass jeweils um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Aus lizenzrechtlichen Gründen werden die Namen der Filme vorab nicht bekannt gegeben, weitere Informationen gitb es hier.

Hans von Draminski