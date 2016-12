Kultur trifft Kulinarik mit fränkischen Schmankerln

Veranstaltung der „Pegnitzschäfer“ in Krottensee kam gut an - 20.12.2016 19:47 Uhr

KROTTENSEE - Mit einer Mischung aus Live-Musik, Autorenlesung, Kunstausstellung und Kulinarischem hat die 13. Ausgabe des Kombi-Kultur-Events der Literarischen Gesellschaft Pegnitzschäfer noch mehr Interessierte angezogen.

Suchte den Kontakt zu den Zuhörern: Mundartdichter Heinz Gruber. Foto: Foto: privat



Während die Gäste die Speisekarte mit fränkischen Schmankerln studierten, unterhielten die Musiker von „Hagelzucker“ mit Wiener Kaffeehausmusik. Eingebettet in fränkische Volksmusik mit Zwiefachen, Drehern und Polkas wurden dann die Ausführungen von Mundartdichter Heinz Gruber aus Weißenburg. Irische Folklore leitete später zum Gang durch die Ausstellung über, ehe Zigeunerweisen und Czardas-Klänge den fulminanten Abschluss bildeten.

Die beiden Absolventen des Nürnberger Konservatoriums Angelika Lambertz und Klaus Flemming sowie dessen Sohn Felix begeisterten durch ihr großes Repertoire und die perfekte Beherrschung ihrer Instrumente, zu denen eine Ocarina und eine Crotta gehörten. Im Stil der „Erbsenboden-Musikanten“ wurden die Zuhörer mit einbezogen.

Mundartdichter Gruber stellte indes südfränkische Dialektwörter vor und ließ die Zuhörer deren Bedeutung erraten, was den Mittelfranken mit teils oberpfälzer Wurzeln nicht immer gelang. In der Schau mit dem Titel „Neuhaus und anderswo“ zeigten Frithjof Schaebs Farbholzdrucke und Daniela Buchfelder Fotografien. Schaebs Drucke sind in lichten Farben gehalten, typisieren das Besondere seiner Heimat Neuhaus, beschränken sich auf wenige Konturen und lassen doch sofort erkennen, wo man sich befindet.

Die Krottenseer Fotokünstlerin Daniela Buchfelder zeigte dramatische Gebirgslandschaften im Aostatal und am Großglockner sowie ruhige Landschaften.

