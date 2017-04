Kultur zweisprachig im Fränkische Schweiz-Museum

TÜCHERSFELD - Das Fränkische Schweiz-Museum hat für das Projekt "Auf den Spuren des Dreißigjährigen Kriegs. Entwicklung des bayerisch-böhmischen Kulturtourismus" eine stattliche Europafinanzierung durch die Euregio Egrensis erhalten.

Alexander Dietz (Euregio Egrenis, li.), Dr. Birgit Seelbinder (Euregio Egrensis, 2.v.li.), mit Landrat Hermann Hübner (Zweckverbandsvorsitzender) und Dr. Jens Kraus (Fränkische Schweiz-Museum, re.) bei Übergabe des Bescheids. © Foto: PR



Deutsche und Tschechen finden in der Euregio Egrensis ein Forum für grenzüberschreitende Aktionen und Möglichkeiten der Förderung. Nun hat Präsidentin Dr. Birgit Seelbinder dem Zweckverbandsvorsitzenden Landrat Hermann Hübner einen Bescheid überbracht, der gewährleistet, dass 84 Prozent der Kosten eines Projekts übernommen werden, das gemeinsame Exkursionen vorsieht, die zwischen dem Fränkische Schweiz-Museum und dem tschechischen Partnermuseum in Tachov in Oberfranken und Böhmen zu markanten Punkten des Dreißigjährigen Krieges führen.

Es handelt sich um Tagestouren, über die eine zweisprachige Broschüre Auskunft gibt. Damit will man den grenzüberschreitenden Kulturtourismus unterstützen.

"Es freut mich, dass ein Projekt aus dem westlichsten Bereich der Euregio Egrensis zum Zuge kam," betonte Birgit Seelbinder und verwies ausdrücklich auf die einstimmige Zustimmung im Entscheidungsgremium.

Auf den Spuren der Musketiere

Bei der Fördermaßnahme geht es um ein Projekt zum Dreißigjährigen Krieg im Jahr 2018. Anlässlich des Kriegsausbruchs vor 400 Jahren widmet sich das Fränkische Schweiz-Museum intensiv diesem Thema mit einer Sonderausstellung, die die Ereignisse aus Sicht der Bauern und kleinen Leute schildern will. Söldnerhorden verbrannten Höfe und stahlen Vieh; Mitglieder der Soldateska wurden auch heimisch: Neue Familiennamen lassen sich seit dem 17. Jahrhundert nachweisen. Die Tourismuszentrale Fränkische Schweiz wird das Museumsprojekt übrigens in starker Partnerschaft fördern.

