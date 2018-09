Kultusminister Sibler zum "Kontaktgespräch" in Pegnitz

Bernd Sibler, Staatsminister für Unterricht und Kultus, besucht Pegnitz: Diskussion um Bildungspolitik - vor 2 Stunden

PEGNITZ - "Das ist keine Wahlkampfveranstaltung, sondern es geht in erster Linie um Sachthemen", sagte die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer (CSU), als sie den bayerischen Kultusminister Bernd Sibler (CSU) zum "Kontaktgespräch" begrüßte. Natürlich wurde dann doch ein wenig Wahlkampf gemacht, so kurz vor der Landtagswahl.

Kultusminister Bernd Sibler (mit Mikrofon) kam zum „Kontaktgespräch“ ins Pegnitzer ASV-Sportheim. Besonders viele Zuhörer waren Vertreter von Schulen. © Klaus Trenz



Kultusminister Bernd Sibler (mit Mikrofon) kam zum „Kontaktgespräch“ ins Pegnitzer ASV-Sportheim. Besonders viele Zuhörer waren Vertreter von Schulen. Foto: Klaus Trenz



Wenn der Kultusminister kommt, dann wollen diesen vor allem Vertreter von Schulen und der ein oder andere Politiker sehen. So war es auch am Mittwochnachmittag im ASV-Heim, als Bernd Sibler Station in Pegnitz machte. Auch ein paar Bürger und Eltern von Schulkindern waren vor Ort, um mit dem Minister ins Gespräch zu kommen.

Laut Brendel-Fischer war Pegnitz bewusst als Veranstaltungsort ausgewählt worden, handelt es sich doch um eine "Schulstadt". Sibler war an diesem Tag schon auf großer Tour, bevor er um kurz vor 17 Uhr in Pegnitz die Rednerbühne betrat. Vorher hatte er in Ansbach vorbeigeschaut, um sich ein Bild von der Aktion "Sicher zur Schule — Sicher nach Hause" zu machen. Außerdem hatte er in Amberg das Berufliche Schulzentrum besucht.

Zum Schuljahresanfang erlebten die Zuschauer in Pegnitz nun einen "entspannten Kultusminster", wie Sibler sagte. Denn man habe eine Reihe von Maßnahmen umsetzen können: Zusätzliche mobile Reserven für alle Schularten, eine Aufstockung der Stellen an Grund-, Mittel- und Berufsschulen, neu eingestellte Lehrer mit Beamtenstatus — nur ein paar Erfolge der Staatsregierung, die Sibler aufzählte.

Während solche Erfolge besonders hervorgehoben wurden, wurden Schwierigkeiten wenn überhaupt gestreift. Sibler versetzte der SPD einen kleinen Seitenhieb, der AfD einen größeren. Auch manch ein Zuhörer schien das "Kontaktgespräch" für Wahlkampf zu halten, erkundigte sich doch einer von ihnen schon vor Beginn der Veranstaltung bei Brendel-Fischers Entourage, ob es denn keine Wahlgeschenke gebe.

Sibler gab sich indes auch deshalb entspannt, weil 700 zusätzliche Lehramtsstudienplätze geschaffen worden sind. Die brauche es dringend, denn die Geburtenzahlen stiegen stark. "Die Leute haben Kinder, wenn sie das Gefühl haben, es läuft gut", so Sibler. "So stell ich mir zukunftsorientierte Bildung vor", meinte er weiter.

"Wir brauchen vernünftige Schulräume, wir brauchen das Miteinanders, wir brauchen Riten, orientiert am christlichen Kirchenjahr", so der Minister. Bayern sei in Sachen Bildung gut aufgestellt, "ich stell mich aber nicht hin und lass die Hosenträger schnalzen".

Bernd Sibler ist selbst Lehrer. Der Niederbayer hat Deutsch und Geschichte auf Lehramt in Passau studiert und war nach seinem Referendariat an einem Gymnasium in Deggendorf tätig. Mit Sibler, so Brendel-Fischer habe man einen "Mann der Schule" als Kultusminister, der die Probleme auf der Fläche sehe. Seinem Vorgänger Ludwig Spaenle, ein Münchner, habe man das nicht ganz abgenommen.

Nach Siblers Rede ging es ans Diskutieren. Es waren größtenteils Lehrer und Schulleiter, die unter anderem Themen wie die Belastung der Lehrer, den Sexualkundeunterricht in der vierten Klasse, den Übertritt von Grundschülern an Gymnasien und die Inklusion zur Sprache brachten. Als erste ergriff Pfarrerin Karin Volke-Klink das Wort. Sie gibt an der Pegnitzer Grundschule Religionsunterricht. "In den letzten Jahren hat sich ein sehr rigider Sparkurs eingeschlichen", sagte sie. So würden für den Religionsunterricht klassenübergreifende Schülergruppen gebildet.

Daraus habe sich in diesem Jahr das Problem ergeben, dass jetzige Zweitklässler als Erstklässler bereits den Stoff, der für die zweite Klasse vorgesehen ist, im vergangenen Schuljahr durchgenommen haben. Sie verstehe, dass an kleinen Schulen wie Pottenstein jahrgangsübergreifende Gruppen gebildet würden. Aber nicht in Pegnitz.

Das Problem, so Sibler, sei in der Regel ein Diaspora-Problem - also wenn es in einem Gebiet eine konfessionelle Minderheit gibt. Er sagte zu, das Thema anzusprechen. Oft sei die Bildung jahrgangsübergreifender Gruppen eine Frage der konkreten Umsetzung vor Ort, keine Vorgabe des Kultusministeriums.

Luisa Degenhardt Redaktion Nordbayerische Nachrichten Pegnitz und Auerbach E-Mail