Kunst und Kreatives in Leupoldsteiner Scheune

Monika Adam veranstaltet mit ihrer Schwester Alena Adventsmarkt direkt an der B2 - vor 1 Stunde

LEUPOLDSTEIN - Die Scheune von Monika Adam auf ihrem Anwesen direkt an der Hauptstraße in Leupoldstein sieht aus wie viele anderen Scheunen auch: Teils gemauert und grau verputzt, macht sie von außen einen unscheinbaren Eindruck. Ein landwirtschaftliches Wirtschaftsgebäude eben, das nicht ansehnlich, sondern zweckmäßig sein muss. Macht man jedoch das Tor der Scheune auf, betritt man das Reich einer leidenschaftlichen Kunsthandwerkerin: "Kunst in der Scheune" ist das Synonym für Monika Adam und ihrer Schwester Alena.

Monika Adam (Bild) lebt in ihrer Kunstwerkstatt gerade in den Wochen vor Weihnachten ihre künstlerische Ader aus. Unterstützt wird sie dabei von ihrer Schwester Alena. © Foto: Klaus Trenz



Jetzt, vor Weihnachten, sind es vor allem fein gearbeitete Schwibbögen, die von den Tischen und Wänden in den Raum leuchten. Zwischen floristischen Arbeiten, Dekoration für den Garten, Adventskränzen, Gestecken und Skulpturen aus Beton. Auch der Vater von Monika Adam mischt mit und hat seine Malereien dort ausgestellt.

Monika Adam ist von Beruf Krankenschwester. Ein Beruf, den sie gerne ausübt. Nur kann man in ihm nicht die Kreativität ausleben, die Adam umtreibt. Seit rund 20 Jahren widmet sie sich nun dem Kunsthandwerk. Sie fällt vor allem bei den Weihnachtsmärkten mit ihren fein gearbeiteten Schwibbögen auf.

Das war jüngst zum ersten Mal beim Kunsthandwerkermarkt in Pegnitz so und wird auch bei der Bergwerksweihnacht in Auerbach so sein, wo sie zum Ausstellerstamm gehört. Und auch beim eigenen Adventsmarkt am Sonntag, 25. November, in der Scheune in Leupoldstein (ab 11 Uhr).

Die Vorliebe für das Kunsthandwerk ist Monika Adam in die Wiege gelegt worden. Großvater und Vater waren Schreiner im tschechischen Teil des Erzgebirges, sehr nahe an der Grenze zur ehemaligen DDR. Die Schreinerwerkstatt hat sie noch in guter Erinnerung. "Von meinem Großvater habe ich die Liebe zum Holz", sagt die 44-Jährige. Vom Vater, der gerne und gut malt, hat sie die künstlerische Ader geerbt. Als Kinder haben sie und ihre Schwester aus den Holzresten, die auf dem Boden der Werkstatt lagen, alles mögliche gebastelt. Die Liebe zu Schwibbögen hat sie natürlich von ihrer Heimat, dem Erzgebirge, wo sie herstammen.

Schon damals ist mit Monika Adam und ihrer Schwester ein kreatives Team entstanden, das bis heute Bestand hat. Vater Bruno Tölzer ist nach Deutschland übergesiedelt, hat sich in Troschenreuth niedergelassen. Die Schwester ist in Tschechien geblieben und lebt heute in Prag, besucht aber Monika Adam regelmäßig in ihrem Haus in Leupoldstein.

Dort setzen die beiden ihre Ideen um, die sich angesammelt haben. Und das sind einige, die man möglichst sofort umsetzen will. "Manchmal kann ich gar nicht schlafen, wenn mir etwas einfällt, möchte am liebsten aufstehen und es umsetzen." Das geht natürlich nicht, wegen des Berufs.

Aber lange wartet sie damit nicht und dann geht es in der freien Zeit in die Werkstatt, die "überall ist": im Haus und in der Scheune. Manchmal einen ganzen Tag lang. "Jede freie Minute." Das artet vor allem in der Vorweihnachtszeit in Stress aus. "Auch, weil ich alles einhundertprozentig haben will." Der Stress scheint ihr aber nicht viel auszumachen, schließlich geht es um ihr Hobby.

"Im September geht es los und ab Oktober bin ich für alles andere außer Betrieb", sagt sie schmunzelnd. "Ich denke, dass mir das Kunsthandwerk auch deshalb so viel Spaß macht, weil ich nicht davon leben muss."

Dennoch: Das Hobby muss finanziert werden, schließlich sind es alleine bis zu 100 Schwibbögen, die das Jahr über entstehen. Und das Material kostet Geld. Auch wenn sie gerne natürliche Materialien verarbeitet, die es in der Natur gratis gibt.

"Ich bin gerne in der Natur und es ist faszinierend, was man da so alles findet." Die Fundstücke findet man dann natürlich in ihren Arbeiten wieder.

Im Advents- oder Türkranz oder im Gesteck. Oder im personalisierten Geschenk. Und die Handschrift von Kunsthandwerkerin Adam dazu.

KLAUS TRENZ