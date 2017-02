Künstler veröffentlichen "Art Walk Pottenstein"

POTTENSTEIN - Berlin, Usedom, Pottenstein: Das Künstlerpaar Marina und Ralph Kähne aus der deutschen Hauptstadt haben ihre Buchserie mit impressionistischen Ansichten um einen Band aus der Fränkischen Schweiz erweitert.

Bürgermeister Stefan Frübeißer (rechts) und das Berliner Künstlerpaar Marina und Ralph Kähne zeigen einige ihrer Ansichten von Pottenstein. Diese reichen vom Kleinformat über Kalender bis zu einem großen Poster. Foto: Thomas Weichert



"Als wir das Felsenbad gesehen haben, war es um uns geschehen." Das sagen Marina und Ralph Kähne, die kürzlich im Rathaus ihr 96-seitiges buntes Büchlein mit 43 fotografischen Kunstwerken von Pottenstein und Umgebung vorgestellt haben. Das Paar hat sein Buch "Art Walk Pottenstein – Ein beeindruckender Streifzug in Wort und Bild im Herzen der Fränkischen Schweiz" genannt.

Etwas anderer Wanderführer

"Mich haben ihre Bilder als Hobbymaler sofort gefangen genommen", zeigte sich Bürgermeister Stefan Frühbeißer (CWU-UWV) begeistert. Art Walk, das ist eine Buchserie von Marina und Ralph Kähne, die ihren Ursprung in impressionistischen Ansichten von Berlin Spandau und Berlin Mitte hat. Danach erschienen Bücher über Berlin Wedding und Tegel, Wandlitz und die Ostseeinsel Usedom. Im Frühjahr soll ein Bildband über Rostock-Warnemünde herauskommen.

"Art Walks sind mehr als nur künstlerische Streifzüge in Wort und Bild. Das Einzigartige ist die Kombination aus Bewegung, Gesundheit, Familie sowie Kunst und Kultur. Ziel ist es, über die Kunst und Schönheit im Alltäglichen zu mehr Bewegung zu motivieren. Und umgekehrt", sagt der Berliner Autor, Fotograf und Journalist Ralph Kähne. Kähnes Bildern liegt die Airbrush-Technik und ein spezielles Fotobearbeitungsprogramm zugrunde. So erinnern die Fotos, die die Kähnes als begeisterte Wanderer selbst gemacht haben, am Ende an Gemälde von Vincent van Gogh. Ralph Kähne mag die Werke des niederländischen Malers sehr.

Dass Pottenstein nun in die Buchserie der Kähnes aufgenommen wurde, ist mehr oder weniger Zufall. Als sie Verwandte besuchten, die nach Forchheim gezogen sind, machten sie einen Ausflug in die Fränkische Schweiz, die die Kähnes bis dahin nicht gekannt hatten. Das Paar war sofort begeistert von der Landschaft, dem guten und preisgünstigen Essen und vor allem von Pottenstein mit seinem Felsenbad und den anderen Sehenswürdigkeiten, die sie bei ihren Wanderungen fotografierten.

Der Marktplatz im Herzen der Stadt ist eines der Motive, das es ins Buch „Art Walk Pottenstein“ geschafft hat. Foto: Thomas Weichert



Auch kamen die Kähnes mit den Menschen in Pottenstein ins Gespräch, die ihnen vieles über ihre Heimat erzählten, was man nun in dem Buch nachlesen kann. Pottenstein sei weit mehr als nur Spiel, Spaß und Unterhaltung. Gerade für Menschen, die sich aktiv erholen wollten, biete das Kleinod im Herzen der Fränkischen Schweiz ideale Bedingungen für einprägsame Naturerlebnisse. Auch Abseits vom bunten Treiben der Pottensteiner Erlebnismeile warteten idyllische Natur und traumhafte Wanderwege darauf, entdeckt zu werden.

"Herrlich entschleunigen"

Schattige Wälder, Felsen und Höhlen, romantische Bäche und Flüsse: Kaum wo anders lassen sich so viele verschiedene Landschaftsformen auf engstem Raum finden wie in der Fränkischen Schweiz. "Für uns ist Pottenstein zu einem Ort geworden, wo wir in Zeiten immer größerer Hektik und mehr und mehr Alltagsstress herrlich entschleunigen können. Wir genießen nicht nur die herrliche Natur, sondern auch die Herzlichkeit der Menschen. Auf unseren Spaziergängen überrascht uns Pottenstein und seine Umgebung immer wieder aufs Neue, denn keine Wanderung ist gleich", berichten die Kähnes.

Der Pottenstein Art Walk sei ideal für Besucher, die Pottenstein kennen lernen und sich dabei aktiv erholen wollen. Auf zirka 16 000 Schritten zeigt der etwas andere und kunstvolle "Wanderführer" den Besuchern viele Attraktionen und entführt sie in eine Welt voller Schönheit. Die Kunstwerke des Buchs gibt es zudem auf einem Kalender, auf Tassen, Tischdecken und einem Poster im Internetshop der Kähnes zu kaufen.

Weitere Orte geplant

Oberfranken rangiert bundesweit auf Platz zwei des Glücklichkeits-Index. "Das merkt man besonders in der Fränkischen Schweiz", sagt Ralph Kähne, der mit seiner Frau nun schon zum vierten Mal in Pottenstein Urlaub macht. Nun planen die Kähnes ihre Buchreihe um weitere Orte der Fränkischen Schweiz zu erweitern, etwa um Waischenfeld oder Gößweinstein. "Es wäre schön, wenn Pottenstein Vorreiter für andere Orte in der Fränkischen Schweiz wird", sagt Bürgermeister Frühbeißer.

Die Hardcover-Ausgabe des "Art Walk Pottenstein" ist nur in der Tourist-Information im Rathaus für 19,95 Euro erhältlich. Im Buchhandel gibt es zum gleichen Preis eine Softcover-Ausgabe (ISDN 978-3-7431-1292-6), das E-Book kostet 9,95 Euro. Mehr Infos unter http://www.artwalks.de/

THOMAS WEICHERT