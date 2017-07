Kunterbunte Pädagogik für Flüchtlingskinder

"MINTphilmal" an der Grund- und Mittelschule Creußen soll Interesse an Fächern wecken

CREUSSEN - Es sind 15 Kinder aus Syrien, dem Irak, Rumänien, Kasachstan, Armenien, Nigeria oder Libyen, die mit Angehörigen aus ihrem Land geflüchtet sind und für eineinhalb Stunden in der Creußener Grund- und Mittelschule entspannt sein können. Normalerweise besuchen sie die Übergangsklasse der Luitpoldschule in Bayreuth.

Im Rahmen des Projekts „MINTphilmal“ an der Creußener Grund- und Mittelschule dürfen sich auch Flüchtlingskinder spielerisch mit Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik beschäftigen. © Ralf Münch



Der Grund weshalb die Kinder, wenn auch nur kurz, an einer anderen Schule sind, nennt sich "MINTphilmal". Das Projekt ist nicht neu. Es steht für die Anfangsbuchstaben der Wörter Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik. Bei Schülern sollen auf einfache Weise Interessen in diesen Gebieten geweckt werden. "MINTphilmal", das vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert wird, existiert seit September 2015 und ist ein Bildungsprojekt für Menschen in der Region Bayreuth. Da kommt dann auch noch Philosophieren und künstlerisches Gestalten, etwa Malen, dazu.

Hat es überhaupt Sinn, solch ein Projekt mit Kindern, die mehr oder weniger die deutsche Sprache kaum beherrschen, durchzuführen? Die Klassenleiterin der Übergangsklasse, Helga Sieber: "Das wird man sehen, wenn wir fertig sind." Die Schulamtsdirektorin der staatlichen Schulämter im Landkreis und in der Stadt Bayreuth, Marina Lindner, erklärt: "Man muss da Einschränkungen machen. Was man von einem Kind, das der deutschen Sprache mächtig ist, erwarten darf, kann man natürlich nicht von einem Kind verlangen, das erst paar Wochen hier ist und einen ganz anderen kulturellen Hintergrund hat." Das beträfe vor allem die Bereiche der Naturwissenschaften.

Helga Sieber weiter: "Wir haben in meiner Klasse sieben neue Schüler. Zwei von ihnen können einigermaßen Deutsch. Sonst spricht kein Kind Deutsch. Da kann man dann auch nicht erwarten, dass sie philosophieren können" – auch wenn, wie Schulamtsleiterin Lindner sagt, gerade Kinder das gerne machen. Weil sie völlig andere Ansichten und Vorstellungen haben, auf die Erwachsene nie kommen würden.

In Creußen geht es nicht darum. Nicht um Naturwissenschaft, um Mathematik oder sprachliche Auseinandersetzung in einer Gruppe. Das wäre nicht möglich. Hier baut in einem Klassenraum eine Gruppe ein Haus aus bunten Schaumstoffwürfeln. Es geht kunterbunt zu – im wahrsten Sinne des Wortes. Die Kinder dürfen Kinder sein und das Thema lautet: "Würfelgebäude, geplant, gebaut und angeschaut".

Bilder nachbauen

Zu diesem Thema erfahren die Kinder praktisch mit Würfeln und Quadern den Zusammenhang zwischen Bauplänen und räumlichen Gebilden. Ihnen werden Bilder gezeigt, und die Formen auf den Bildern bauen sie nach. Im Nebenraum können sie sich unter dem Thema "Künstlerische Entdeckungen" selbst verwirklichen. Spielerisch und künstlerisch lassen sich die Teilnehmer auf das Thema "Wer bin ich?" ein. Mit Farben können sie auf Papierbögen Bilder malen — wie sie sich selber oder ihre Umwelt sehen. Es sind Gesichter, die sie von sich selbst oder ihren Eltern zeichnen. Oder Herzen. Karoline Haußner von der Mittelschule Sankt Georgen in Bayreuth, die diesen Kurs leitet: "Es ist schon erstaunlichen welche Kreativität die Kinder entwickeln können."

RALF MÜNCH