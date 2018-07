Kunterbunter Festumzug in Sachsendorf

Feuerwehr feierte 150-jähriges Bestehen: 1500 Teilnehmer aus 65 Vereinen laufen durch die Straßen - vor 1 Stunde

SACHSENDORF - Beim Festumzug zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Sachsendorf nahmen 1500 Menschen teil.

An der Zugspitze des langen Festzugs mit 65 Vereinen läuft die Feuerwehr Sachsendorf mit ihren Kommandanten Manuel Lindner und Bruno Bächmann. © Thomas Weichert



An der Zugspitze des langen Festzugs mit 65 Vereinen läuft die Feuerwehr Sachsendorf mit ihren Kommandanten Manuel Lindner und Bruno Bächmann. Foto: Thomas Weichert



Der Festzug zum 150-jährigen Bestehen der Feuerwehr Sachsendorf wurde bei strahlendem Sonnenschein zu einem farbenfrohen Fest der Feuerwehren aus den Landkreisen Bayreuth, Forchheim und Bamberg.

150 Jahre Feuerwehr Sachsendorf: Ein Fahnenträger braucht Kraft beim Einzug der Fahne ins Festzelt. © Fotos: Thomas Weichert



150 Jahre Feuerwehr Sachsendorf: Ein Fahnenträger braucht Kraft beim Einzug der Fahne ins Festzelt. Foto: Fotos: Thomas Weichert



Über 1500 Festzugteilnehmer aus 65 Vereinen nahmen am Sonntagnachmittag an der Großveranstaltung teil. Der Festzug war damit sogar noch länger als kürzlich zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Pottenstein. An der Zugspitze marschierten die beiden Kommandanten Manuel Lindner und Bruno Bächmann, gefolgt von der Jubelwehr mit ihren Festdamen und den Patenwehren. Neben Schirmherr und Gemeinderat Rainer Niegel waren unter anderem Landrat Hermann Hübner (CSU), Bürgermeister Ludwig Bäuerlein (CSU), die Bundestagsabgeordneten Silke Launert (CSU) und Thomas Hacker (FDP) und die Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer (CSU) unter den Ehrengästen im Festzug dabei. Auch Kreisbrandrat Hermann Schreck war gekommen.

Richtiger Takt und Marschtritt

Neben der Blaskapelle Neuhaus, die auch nach dem Festzug im großen Festzelt aufspielte, sorgten noch die Blaskapellen Hohenpölz und Thurnau, sowie die Jugendblaskapelle Hollfeld für den richtigen Takt und Marschtritt. Farbe in den beeindruckenden Festzug brachten vor allem die Festdamen mit ihren bunten Kleidern, die zahlreiche Wehren dabei hatten.

Originell waren auch die Kinder der Kinderfeuerwehr aus dem Markt Wiesenttal, die mit ihrem eigenen "Feuerwehrauto" im Zug mitfuhren. Viele Kinder hatte auch der BMX Club Breitenlesau mitgebracht und an die alte Tradition der "Buttenweiber" erinnerten die Damen der FSV-Ortsgruppe Aufseß mit ihren historischen fränkischen Trachten.

Ebenfalls originell war das alte Ortsschild, das die Feuerwehr Zochenreuth mitgebracht hatte und das daran erinnerte, dass der heutige Aufseßer Ortsteil vor der Gemeindegebietsreform zum Landkreis Ebermannstadt gehört hatte. Die Feuerwehrmänner der Feuerwehr Oberailsfeld fallen bei jedem Festzug in der Region mit ihren goldenen Helmen auf, die noch von ihren Großvätern stammen. Ein beeindruckendes Fahnenmeer stand schließlich Spalier, als die Vereine in das Festzelt einzogen. Beklatscht wurden sie nicht nur von den Ehrengästen, sondern auch von vielen Schaulustigen am Straßenrand.

Die Fahnenträger dürften sehr geschwitzt haben, denn beim kraftraubenden Einzug galt es die Fahnen zu schwenken. Sachsendorfs Feuerwehrchef Alois Schnörer zeigte sich jedenfalls sehr zufrieden, hatte die eher kleinere Feuerwehr mit ihren 84 Mitgliedern doch ein großes Jubiläumsfest auf die Beine gestellt.

THOMAS WEICHERT