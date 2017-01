Kuriose Sachbeschädigung: Forelle als Wurfgeschoss

Fisch war bereits tot, Werbetafel ist beschädigt - vor 1 Stunde

POTTENSTEIN - Kuriose Vorkommnisse in Pottenstein: In der Zeit von Samstag bis Sonntag warf ein unbekannter Täter eine Forelle auf ein Werbeschild in der Pottensteiner Hauptstraße. Es entstand ein Sachschaden. Das Tier war offenbar schon vorher tot.

In der Zeit vom Samstag, 7. Januar, gegen 12 Uhr bis zum Sonntag, 8. Januar, um 14 Uhr, benutzte ein bislang unbekannter Täter eine Forelle als Wurfgeschoss. Damit beschädigte er in der Hauptstraße die Reklametafel eines Büros. Nach Angaben der Polizeibeamten war die Forelle vor dem Vorfall bereits tot. Was den Täter zur Wahl dieser kuriosen Tatwaffe veranlasste, ist unklar.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Hinweise zu Tat und Täter nimmt die Polizei Pegnitz unter der Telefonnummer 09241 / 99 06-0 entgegen.

vb

