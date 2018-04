Kurioser Unfall fordert in Pegnitz drei Leichtverletzte

PEGNITZ - Ein 80-Jähriger stieß bei einem Wendemanöver in der Nähe von Pegnitz am Samstag mit dem Pkw eines 23-Jährigen zusammen.

Am Samstagnachmittag fuhr ein 80-Jähriger in seinem BMW aus Pegnitz mit seiner Ehefrau auf der B2 von Pegnitz kommend. Am Parkplatz zwischen Pegnitz und Neudorf verließ der Mann die Straße.

Nach derzeitigem Kenntnissstand der Polizei wollte der Fahrer beim Verlassen des Parkplatzes nicht wie üblich Richtung Neudorf weiterfahren, sondern versuchte nach links Richtung Pegnitz zu wenden.

Dabei übersah er einen 23-Jährigen, der mit seinen VW Polo auch auf der B2 von Pegnitz kommend in Richtung Neudorf unterwegs war. Die Kollision war so stark, dass der VW Polo auf der Fahrerseite zum Liegen kam.

Bei dem Unfall wurden alle drei Personen glücklicherweise nur leicht verletzt. Die beiden Pkw dürften allerdings nur noch Schrottwert haben.

