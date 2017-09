Landkreis hält Stromtrasse für überflüssig

Kreistag verabschiedet Resolution gegen "SuedOstLink" einstimmig - vor 59 Minuten

BAYREUTH - Der Landkreis Bayreuth hält die geplante SuedOstLink-Höchstspannungs-Gleichstrom-Trasse nach wie vor für überflüssig. Vom aktuell vorgeschlagenen Korridor ist er zwar nicht betroffen, allerdings tangieren eventuelle Alternativrouten den Raum Weidenberg und Speichersdorf. Deshalb hat der Kreistag jetzt seine ablehnende Position in einer Resolution deutlich gemacht.

Auch ein Erdkabel hält der Kreistag für einen erheblichen Einschnitt in die Natur und in das Grundeigentum. © dpa / Roland Weihrauch



Auch ein Erdkabel hält der Kreistag für einen erheblichen Einschnitt in die Natur und in das Grundeigentum. Foto: dpa / Roland Weihrauch



Nach den derzeitigen Planungen soll die Erdkabel-Trasse vom Raum Hof über Schwarzenbach/Saale, Arzberg, Waldsassen, Tirschenreuth, Weiden und den Raum Schwandorf nach Süden führen. In einem dreistufigen Abstimmungsverfahren würden aber auch Alternativen geprüft, von denen eine, von Münchberg kommend, auch den Raum Weidenberg und Speichersdorf betreffen könnte. So wurde etwa das Landratsamt in einem "Hausaufgabenheft" bereits aufgefordert, Altlasten-Standorte und Eigenwasserversorger in dem Gebiet zu benennen.

Um die Bedenken gegen eine Trasse durch den Landkreis frühzeitig anzumelden, hat der Kreistag jetzt einstimmig eine Resolution mit folgendem Wortlaut an die Bundesnetzagentur verabschiedet: "Der Landkreis Bayreuth ist eine Region, die von einer intakten Umwelt und Natur lebt. Alle Kommunen unternehmen trotz zum Teil schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen erhebliche Anstrengungen, regionale Energiequellen zu erschließen, eine möglichst umfassende und dezentrale Versorgung zu gewährleisten und die Realisierung der Energiewende tatkräftig zu unterstützen. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch im Landkreis beträgt bezogen auf das Jahr 2015 bilanziell 74 Prozent." Aktuell seien 49 Windräder, 50 Biogasanlagen, elf Biomasseheizwerke, 69 Wasserkraftanlagen und 4759 Photovoltaikanlagen in Betrieb.

Erhebliche Auswirkungen

Die Auswirkungen der Errichtung und des Betriebs einer Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung seien, auch wenn dies in Form einer Erdverkabelung erfolge, für Natur, Umwelt und Grundeigentum "erheblich". Die Notwendigkeit der Leitung sei dagegen bis heute nicht schlüssig dargelegt und diese werde daher vom Kreistag Bayreuth "vollumfänglich abgelehnt". Der Bundesgesetzgeber, die Bundesnetzagentur und der Übertragungsnetzbetreiber Tennet werden vom Kreistag aufgefordert, die Notwendigkeit des "SuedOstLinks" im Hinblick auf die bereits im Bau befindlichen oder geplanten Lückenschlüsse im Stromübertragungsnetz sowie den Einsatz neuer Technologien einer erneuten Prüfung zu unterziehen. Es gelte auch, die vom Landkreis in die Bundesfachplanung eingebrachten Argumente "streng zu beachten und diesen eine sehr hohe Gewichtung beizumessen". Außerdem soll bei der Bewertung der Trassenführung der "Geradlinigkeit" maßgeblichen Stellenwert beigemessen werden, da nur so die Eingriffe in Natur und Grundeigentum auf ein Mindestmaß begrenzt werden könnten. Darüber hinaus gelte es, die Grundeigentümer, insbesondere die Landwirtschaft, nachhaltig und umfassend für die Eingriffe und die zu erwartenden Verluste zu entschädigen.

Kampf seit 2014

Der Pegnitzer Bürgermeister Uwe Raab erinnerte in seiner Funktion als Sprecher der Trassengegner an den seit 2014 währenden Kampf gegen die neue Leitung, bei dem man aber nie das St. Florians-Prinzip angewandt habe. Man habe zwar keinen Einfluss auf die Gesetzgebung in Berlin, werde aber weiter wachsam sein.

RICHARD REINL