Landkreis profitiert vom Trend zum Aktivurlaub

Radfahren, Wandern, Kanufahren und Klettern locken viele Touristen — Plus bei Übernachtungen - vor 40 Minuten

AMBERG/SULZBACH - Der Landkreis Amberg-Sulzbach ist bei Urlaubern beliebt: Von Januar bis einschließlich Juni dieses Jahres gab es knapp 135 000 Übernachtungen und damit 9,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Attraktive Kletterrouten, wie hier am Höhenglückssteig, locken auch viele Aktivurlauber in die Region. Tourismusreferent Hubert Zaremba sieht hier noch weiteres Wachstumspotenzial. © Bernd Müller



Tourismusreferent Hubert Zaremba freut sich über die aktuellen Zahlen, wenngleich diese nur ein sehr unzuverlässiges Maß widerspiegelten. So tauchen in der Statistik laut Zaremba nur gewerbliche Beherbergungsbetriebe mit mindestens zehn Betten sowie Campingplätze auf. Ferienwohnungen und kleinere Pensionen fehlten dagegen in der Statistik komplett.

Schub durchs schöne Wetter

"Doch gerade hier erfreut sich der Landkreis Amberg-Sulzbach großer Beliebtheit", erklärt Zaremba. Das jüngste Plus führt der Tourismusreferent unter anderem auf das herausragende Wetter in diesem Sommer, auf die geopolitische Lage und den damit verbundenen Trend zum Urlaub daheim zurück. Zudem lägen Aktivurlaube, wie Radfahren, aber auch Wandern, Klettern und Kanufahren derzeit hoch im Kurs. "Davon profitieren wir", resümiert Tourismusexperte Zaremba.

Auf den Lorbeeren ausruhen will sich der Referent aber nicht. Vielmehr will er künftig noch mehr (Aktiv-)Urlauber in den Landkreis Amberg-Sulzbach locken. Die Qualitätsoptimierung des Fünf-Flüsse-Radwegs (wir berichteten) sei hier nur der Anfang gewesen.

Online-Buchungen ausweiten

Darüber hinaus soll das Augenmerk verstärkt auch auf Online-Buchungen und Internetmarketing gelegt werden. "Der Trend geht zweifelsfrei zur Onlinebuchung. Wer hier nicht präsent ist, kann die Verluste durch herkömmliche Werbung oder veraltete Buchungsabläufe nur schwer beziehungsweise gar nicht mehr ausgleichen", ist sich der Touristiker sicher.

Gespräche mit Vermietern

In diesem Zusammenhang werde er künftig noch stärker an die Betriebe, vor allem an Vermieter von Ferienwohnungen und -häusern, herantreten und Überzeugungsarbeit leisten, damit der Landkreis Amberg-Sulzbach nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft eine beliebte Urlaubsregion bleibt, skizziert Zaremba.

nn