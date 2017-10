Landkreis-Ziel: In drei Jahren nur noch grüner Strom

Umweltausschuss will Kohlendioxid-Ausstoß senken — Mehr Photovoltaik, Ladestationen, Car-Sharing und ÖPNV - vor 1 Stunde

BAYREUTH/PEGNITZ - Der Klimapakt der europäischen Metropolregion Nürnberg, dem auch der Landkreis Bayreuth angehört, hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2050 sollen die Kohlenstoffdioxyd-Emissionen um 80 bis 95 Prozent gesenkt werden. Mit einem ambitionierten Maßnahmenkatalog soll die 30-prozentige Kluft zwischen Anspruch und aktuellen Möglichkeiten verringert werden.

In einigen Jahren will sich der Landkreis komplett mit erneuerbarer Energie versorgen. © Reinl



In einigen Jahren will sich der Landkreis komplett mit erneuerbarer Energie versorgen. Foto: Reinl



Der Umweltausschuss des Kreistags hat jetzt die von einer Lenkungsgruppe erarbeiteten Leitziele behandelt. Langfristig soll demnach bis zum Jahr 2020 der Stromverbrauch im Kreisgebiet bilanziell zu 100 Prozent durch erneuerbare Energien gedeckt werden. Bis 2030 sollen sogar 120 Prozent erreicht werden, um auch den Bedarf der Stadt Bayreuth wenigstens zur Hälfte mit abdecken zu können.

Bei der Wärme soll mindestens ein Drittel aus regenerativen Quellen kommen. Ehrgeizigstes Ziel ist wohl, die verkehrsbedingten Emissionen, die derzeit etwa die Hälfte des Gesamtausstoßes ausmachen, zu halbieren. Nicht nur Kreisrat Hans Engelbrecht (CSU) hatte da seine Bedenken: "Wie soll das funktionieren, wenn die Firmen ihre Lagerhaltung im großen Stil auf die Straßen verlegen und die Bürger immer mehr Internet-Bestellungen hin und her schicken?"

Weil laut Landrat Hermann Hübner (CSU) nicht nur geredet, sondern gehandelt werden muss, wurde auch eine lange Liste von kurzfristigen Maßnahmen erarbeitet. Neben Management, Controlling, Informations- und Weiterbildungsarbeit geht es dabei um konkrete Ziele.

Pegnitzer Daten fehlen

So soll die im Landkreis installierte Photovoltaik-Leistung auf Dachflächen um jährlich fünf Prozent gesteigert werden. Bis 2018 soll ein Energiedatenmanagement für ausgewählte Liegenschaften des Landkreises und von mindestens fünf Kommunen erarbeitet sein. Ebenfalls eine ambitionierte Vorgabe, wenn man weiß, dass die Stadt Pegnitz aktuell nicht einmal statistische Angaben zum Energieverbrauch in ihren Gebäuden machen kann.

Rückmeldungen ermutigen

Im Bereich Verkehr soll über ein Elektro-Mobilitätskonzept eine Infrastruktur von 100 Ladestationen aufgebaut werden. Die Rückmeldungen aus den Gemeinden seien ermutigend, erfuhr Renate von de Gabel-Rüppel (Die Grünen) auf Nachfrage, auch wenn einige dies nicht als ihre ureigene Aufgabe ansehen. Eine Forderung von Werner Mildner (SPD), wie in Pegnitz geplant doch gleich schnellere Anlagen mit 55 kW zu installieren, hielt Projektleiter Bernd Rothammel nicht für zwingend nötig, weil auch vergleichsweise viel zu teuer. "Wer soll das bezahlen?" In der Regel lade doch jeder Nutzer eines Elektrofahrzeugs die Batterie über Nacht zuhause auf. Somit gehe es tagsüber nur um Ergänzungsladungen. Schnell-Ladestationen seien nur an Autobahnen sinnvoll.

Angedacht sind ferner ein flächendeckendes Car-Sharing, auch für Dienstfahrzeuge des Kreises, mindestens 20 Prozent Anteil von Elektrofahrzeugen in kommunalen Flotten, eine Senkung des CO2-Ausstoßes um den gleichen Prozentsatz und die Erprobung von Brennstoffzellen-Bussen in einem Pilotprojekt.

Damit einhergehen müsse eine deutliche Verbesserung des Angebots im öffentlichen Personennahverkehr. Erreicht werden soll das über mehr Anruf-Linien-Taxis, auch in der Nacht, eine kostenlose Nutzung des ÖPNV für Jugendliche unter 18 Jahren, die Einführung von barrierefreien Fahrzeugen sowie mehr Werbung für touristische Linien. Bestehende Radwege sollen zu einem flächendeckenden Konzept zusammengefasst werden mit mehr Miet- und Abstellmöglichkeiten für Zweiräder oder einen E-Mobilitäts-Radweg von Weidenberg nach Warmensteinach.

RICHARD REINL