Landwirte sehen sich an den Pranger gestellt

Bayreuther Bauerntag: CSU-Europaabgeordneter Albert Deß kritisiert den Missbrauch staatlicher Gelder - 21.02.2017 17:46 Uhr

BAYREUTH - Die Landwirtschaft stehe im Mittelpunkt der globalen Herausforderungen, die Bauern seien die Leistungsträger der Gesellschaft, sagte Albert Deß (CSU), Europaabgeordneter aus Neumarkt in der Oberpfalz. "Da brauchen wir uns nicht dauernd an den Pranger stellen zu lassen", sagte Deß beim Bayreuther Bauerntag am Montagabend in der Tierzuchtkantine.

BBV-Kreisobmann Karl Lappe und Kreisbäuerin Angelika Seyferth überreichten dem Europaabgeordneten Albert Deß (von rechts) beim Bayreuther Bauerntag einen Präsentkorb mit regionalen Spezialitäten. © Foto: Stephan Herbert Fuchs



Die Weltbevölkerung nimmt rasant zu, die Anbaufläche für Getreide und Futtermittel wird immer weniger. "Die Schere öffnet sich, das ist unverantwortlich", meinte Deß (CSU), der auch Agrarsprecher der Europäischen Volkspartei ist. An den Pranger gestellt sehen sich die Bauern vor allem durch die sogenannten neuen Bauernregeln aus dem Bundesumweltministerium.

Dass gegen einen ganzen Berufsstand staatliche Gelder verwendet werden, das habe es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie gegeben, schimpfte Deß. Es sei unerträglich, wie sich Menschen in einen Berufsstand einmischten, von dem sie keine Ahnung hätten. "Was da im Moment abläuft, ist unverantwortlich", sagte Deß.

Gewaltige Kollateralschäden

Zuvor hatte bereits BBV-Kreisobmann Karl Lappe die "neuen Bauernregeln" von Ministerin Barbara Hendricks (SPD) als eigenartige Hetzkampagne bezeichnet. Bauern taugten nicht als Wahlkampfobjekt, denn sie sichern die Lebensgrundlagen von uns allen, so der Landtagsabgeordnete Martin Schöffel (CSU) und selbst der evangelische Pfarrer Christian Aschoff sprach mit Blick auf die PR-Aktion des Umweltministeriums von gewaltigen Kollateralschäden. "Es darf nicht sein, dass die Politik die Bevölkerung gegen die Landwirtschaft aufhetzt", fand der Geistliche deutliche Worte.

Europaabgeordneter Deß hatte zuvor beklagt, dass allein in Deutschland täglich im Schnitt rund 74 Hektar Land, das sind über 100 Fußballfelder, für die landwirtschaftliche Produktion verloren gehen. Dabei wäre gerade die Steigerung der landwirtschaftlichen Produktion der Schlüssel zur Verringerung von Hunger und Mangelernährung auf der Welt. Die reichen Länder müssten mehr produzieren und exportieren, sonst lasse sich die Nahrungslücke der armen Länder nicht schließen, sagte Deß, der von 1990 bis 2004 Bundestagsabgeordneter war und dann ins Europäische Parlament wechselte.

Die derzeitigen Tierschutz- und Tierwohldiskussionen bezeichnete der Abgeordnete als haarsträubend und verlogen. Schon heute gebe es beispielsweise in China Schweinemastställe mit über 100 000 Tieren auf mehreren Stockwerken. Da könne man doch nicht die bäuerliche Landwirtschaft in Bayern schlechtreden. Es dürfe doch nicht sein, dass kleine Familienbetriebe hierzulande aufgrund überzogener Auflagen schließen müssten und das aus fragwürdigen Bedingungen stammende Fleisch schließlich aus China oder Asien importiert werden müsste. "Das ist nicht der Tierschutz, den wir wollen."

Auch den Handelsketten sagte der Parlamentarier den Kampf an: "Wir müssen uns wehren gegen immer überzogenere Forderungen seitens des Lebensmitteleinzelhandels." Es könne nicht Aufgabe von drei oder vier marktbeherrschenden Handelsketten sein, den Bauern vorzuschreiben, wie sie ihre Tiere halten sollen. Das sei einzig und allein Aufgabe des Gesetzgebers.

Mut machte den Bauern Landrat Hermann Hübner (CSU). Er habe das Gefühl, dass die Wertschätzung für Lebensmittel wieder ansteige. Deshalb sollten die Bauern auch keine Furcht vor Transparenz haben und sich den Diskussionen mit stolzer Brust stellen. Hübner: "Das Image der Landwirte ist wesentlich besser als das der Politiker."

STEPHAN HERBERT FUCHS