Landwirte wehren sich gegen Umwelt- und Tierschützer

Bauernverband Bayreuth diskutierte mit Abgeordneten und Kandidaten über die Zukunft der regionalen Landwirtschaft - vor 49 Minuten

BAYREUTH - Anbindehaltung, Konzentration des Lebensmitteleinzelhandels, Ökolandbau, Zukunft des ländlichen Raumes: die Themenpalette war groß und zwei Stunden ein viel zu geringer Zeitrahmen, um mit sieben Bundes- und Landtagsabgeordneten, beziehungsweise –kandidaten zu diskutieren.

Abgeordnete und Kandidaten diskutierten mit Mitgliedern der Bayreuther BBV-Kreisvorstandschaft im Vorfeld der Bundestagswahlen. © Foto: Stefan H. Fuchs



Das Abgeordnetengespräch hat allerdings Tradition, ist es doch für den Bauernverband eine gute Gelegenheit, seine Positionen auf den Tisch zu legen und nach Übereinstimmungen mit einzelnen Positionen der Parteien zu suchen.

Rund 2000 landwirtschaftliche Betriebe gibt es nach den Worten von Kreisobmann Karl Lappe im Landkreis Bayreuth. Die Region sei vielseitig aufgestellt mit Tierhaltung und Pflanzenbau im Fokus, aber auch einem breiten Spektrum von Dienstleistungen wie Urlaub auf dem Bauernhof, Winterdienst oder Photovoltaik als Einkommensalternativen. Größtes Anliegen für Lappe, Kreisbäuerin Angelika Seyferth und die Kreisvorstandschaft ist es, die Bürokratie zu verringern.

Es könne aber auch nicht angehen, dass Umwelt- und Tierschutzverbände die Themen vorgeben und damit letztlich mehr Gewicht haben als die Akteure aus der Praxis. Beispiel dafür ist die Diskussion um die Zukunft der Anbindehaltung. "Mit der Anbindehaltung würde einiges wegbrechen, auch Arbeitsplätze im vor- und nachgelagerten Bereich", sagte Lappe. "Was wir nicht wollen, ist das, was mit den Eiern passiert ist", so der Kreisobmann weiter. Hierzulande habe man die Käfighaltung verboten, die Wirtschaftskraft sei verloren gegangen und das Ungemacht sei schließlich von außerhalb gekommen.

Die kleinen bäuerlichen Strukturen zu erhalten, darum ging es der Bundestagsabgeordneten und CSU-Direktkandidatin für den Wahlkreis Bayreuth Silke Launert. Von den Betrieben vor Ort hänge die Zukunft der Landschaftspflege ab, es gehe auch um Tier- und Umweltschutz.

In Sachen Tierwohl hätten die landwirtschaftlichen Betriebe in den zurückliegenden 30 bis 40 Jahren eine unglaubliche Entwicklung genommen. Gerade deshalb sei es so gefährlich, die Produktion ins Ausland zu verlagern, wo niemand mehr das Tierwohl wirklich überprüfen könne.

Gegen Gentechnik in Lebensmitteln, für eine Steigerung des ökologischen Landbaus von sechs auf 20 Prozent bis 2020 und für einen Ausbau der Breitbandversorgung im ländlichen Raum sprach sich die SPD-Kandidatin und Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium Anette Kramme aus. Sie warb für eine Kennzeichnungspflicht für tierische Produkte, in denen Gentechnik zum Einsatz gekommen ist, befürwortete ein neues staatliches Tierschutzlabel und erteilte Änderungen im landwirtschaftlichen Sozialversicherungssystem eine klare Absage.

Liberale stellten stets den Unternehmer in den Mittelpunkt, sagte der FDP-Bundestagskandidat Thomas Hacker aus Bayreuth. Dazu bräuchten die Bauern vor allem Planungssicherheit. In Sachen Tierwohl setzte die FDP auf den mündigen Bürger, der sehr wohl gute von schlechter Qualität unterscheiden kann.

Thomas Mainusch, Kandidat der Freien Wähler aus Bärnfels sprach sich für eine Stärkung der Wertschöpfungskette aus, das würde auch den ländlichen Raum stärken. Er gab zu bedenken, dass 2000 Betriebe ja auch 2000 Unternehmen seien.

Auf starken Widerspruch stieß die Aussage von Kramme, nach der Teile der Verbraucher sehr wohl bereit seien, mehr zu bezahlen, wenn das Tierwohl stärkere Beachtung finden würde. "Das trifft nicht zu, das sind ideologische Anschauungen", konterte der stellvertretende Kreisobmann Harald Galster.

STEPHAN HERBERT FUCHS