Volle Säle: Vor 50 Jahren steppte im Fasching der Bär Die Narren führen derzeit wieder das Zepter. Sind heutzutage eher Prunksitzungen an der Tagesordnung, so bestimmten früher Vereinsfeiern und Faschingsbälle das Geschehen. Hochburgen waren im Raum Pegnitz das ASV-Sportheim, der Kolb-Saal oder die Fliegerhalle. Gefeiert wurden Behörden-, Polizei-, Bauern- sowie Oberstufen- und Lehrerbälle. Auch der Kinderfasching kam nicht zu kurz. Wir haben in der NN-Bilder-Schatzkiste gekramt und viele lustige Schnappschüsse aus dem Raum Pegnitz und Auerbach gefunden. Hier ein Streifzug durch die närrischen Tage vor 50 Jahren.

Unfall bei Betzenstein: Auto hebt ab und "landet" in Feld Auf der Staatsstraße zwischen Betzenstein und Ottenhof in Oberfranken hat sich am Sonntagabend ein spektakulärer Unfall ereignet: Nachdem ein Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen verlor, schleuderte dieser über die Straße, schanzte über einen Hügel und "landete" schließlich völlig demoliert in einem angrenzenden Feld. Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall verletzt und zur Versorgung in eine Klinik gebracht.