Laserpointer-Attacke: Unbekannter blendet Rettungswagenfahrer

35-jähriger Fahrer erlitt leichte Verletzungen an den Augen

SPEINSHART - Ein Rettungswagenfahrer fuhr am Freitag von Tremmersdorf in Richtung Kemnath, als er bei Speinshart (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) plötzlich von einem Laserpointer geblendet wurde. Der Täter ist noch unbekannt, ein naheliegendes Wohngebiet gerät jetzt in den Fokus der Ermittlungen.

Der 35-jährige Rettungswagenfahrer war am Freitag gegen 19.35 Uhr mit einem Rettungswagen des BRK auf der Staatsstraße 2168 von Tremmersdorf in Richtung Kemnath unterwegs. Plötzlich wurde er kurz vor dem Kloster Speinshart mit einem grünen Laserpointer geblendet.

Der bislang unbekannte Täter befand sich vermutlich in einem rund 800 Meter entfernten Speinsharter Wohngebiet. Der Fahrer des Rettungswagens wurde durch die Attacke leicht an den Augen verletzt. Er musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

Wer den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eschenbach i.d.OPf. unter der Telefonnummer 09645/92040 zu melden.

