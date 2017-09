Last-Minute-Neuzugang Sevo an zwei Toren beteiligt

PEGNITZ - Mit einem 4:1-Auswärtserfolg beim Landesligisten ESC Haßfurt ist der EV Pegnitz erfolgreich in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Torschützen waren Sven Adler, Johannes Runge, der in dieser Woche erst neu zu den Ice Dogs gestoßene Ex-Weidener Daniel Sevo und Christof Mendel.

In dieser Woche erst ist der Ex-DEL-Spieler Daniel Sevo zu den Ice Dogs gestoßen. © kicker

Eishockey-Testspiel

ESC Haßfurt – EV Pegnitz 1:4 (1:1/0:1/0:2) – Trainer Stan Mikulenka konnte alle 22 Spieler aufbieten, darunter auch den erst in dieser Woche verpflichteten gebürtigen Bayreuther Daniel Sevo, einen 33-jährigen Verteidiger mit der Erfahrung aus 120 DEL-Spielen bei Nürnberg und Hamburg, der zuletzt beim Oberligisten Blue Devils Weiden die Schlittschuhe geschnürt hatte. Die Gäste agierten mit vier Reiehen, wobei in der Paradeformation Aleksandrs Kercs jr., Pierre Kracht und Nikolai Pleger vor Daniel Sikorski und Florian Zeilmann stürmten. Pegnitz machte viel Dampf und war folglich auch deutlich überlegen, während sich die Hawks eher auf Konter verlegten.

Ein solcher war denn auch erfolgreich, als sich die Ice Dogs inn Überzahl einen Fehler im Spielaufbau erlaubten. Doch Sven Adler, der neben Sergej Hausauer und Michael Kuhn im zweiten Sturm auflief, rückte die Verhältnisse mit dem 1:1 nach schöner Vorarbeit von Sevo und einem satten Schuss von Kuhn noch im ersten Durchgang zurecht.

Im Mitteldrittel bot sich den rund 150 Zuschauern, davon mindestens die Hälfte aus Pegnitz, ein Spiel auf ein Tor, in dem die Ice Dogs allerdings noch erhebliche Mängel in der Chancenverwertung offenbarten. So reichte es in diesem Abschnitt nur zur knappen 2:1-Führung, erzielt von Johannes Runge nach einem sehenswerten Sololauf.

Gegen Ende schwanden bei den Unterfranken zusehends die Kräfte, so dass der Erfolg des EVP zu keiner Zeit in Frage stand. Mit Daniel Sevo und Christof Mendel waren es schließlich zwei Verteidiger, die das Ergebnis auch in dieser Höhe verdient auf 4:1 schraubten.

Stan Mikulenka war mit der Leistung seines Teams durchaus zufrieden, auch wenn es noch Probleme in der Abstimmung und im Abschluss gab. Im Tor hatte Neuzugang Julian Bädermann den Vorzug vor Maximilian Müller erhalten, der als Ersatz auf der Bank saß.

Die Tore: 1:0 (7.) Sramek/Krepelka (4 gegen 5), 1:1 (16.) Adler/Kuhn/Sevo, 1:2 (36.) Runge, 1:3 (42.) Sevo/Kuhn, 1:3 (53.) Mendel/Hausauer/Kuhn. Strafen: ESC 20, EVP acht Minuten.

ISI REINL