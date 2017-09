Lästige Umwege für viele Eltern und Passanten

Arbeiten an den Außenanlagen des Städtischen Kindergartens beeinträchtigen stark frequentierten Fußweg - vor 44 Minuten

AUERBACH - "Am Montagmorgen ging ich noch ganz normal in die Arbeit und am Nachmittag kam ich nicht mehr zurück." Die Arbeiten an den Außenanlagen des Städtischen Kindergartens in Auerbach (wir berichteten) beeinträchtigen seit Tagen den stark frequentierten Fußweg zwischen Stadtzentrum und Rabensteig.

Über Wochen ist nichts geschehen, jetzt wurde unverhofft gebaggert: Gleich unterhalb des Zugangs zur Kinderkrippe laufen die Erdarbeiten. Der Weg ist gesperrt, weshalb es für Eltern derzeit zeitintensiv ist, ihre Kleinen zur Betreuung zu bringen. © Foto: Brigitte Grüner



Voraussichtlich heute, Freitag, ist der Weg wieder nutzbar. Wer ein Hinweisschild für die Bürger entdecken möchte, sucht allerdings vergeblich. Wer also beispielsweise am Dienstag aus der Adolf-Kolping-Straße kam und fußläufig in die Innenstadt wollte, wurde oberhalb des Hallenbades von Bauzäunen aufgehalten. Es blieb dann nur die Möglichkeit, den Kindergarten zu umrunden, um über die Zufahrt zur Schule und die Enge Gasse in das Stadtzentrum zu gelangen.

Schwierig ist die aktuelle Situation für einige Eltern, deren Kinder teils in der Krippe, teils im Kindergarten betreut werden. Die Kinderkrippe ist nur vom Behelfsparkplatz an der A.-F.-vom-Endt-Straße aus zu erreichen. Der Städtische Kindergarten, der noch einige Wochen in der Grundschule bleiben muss, kann nur vom Place de Laneuveville aus erreicht werden.

Das Bringen und Abholen ist für Familien mit einem Krippenkind und einem Kindergartenkind daher aktuell sehr zeitintensiv. Der geschotterte Ersatzweg, der im Frühjahr wegen der Baumaßnahmen am Kindergarten vom Bauhof angelegt wurde, war bei Bürgern nicht sehr beliebt, da er recht steil in Richtung Hallenbad hinabführte. Vor allem ältere Menschen hatten Probleme. Die Bürger vom Rabensteig hoffen, dass nach Beendigung der Baumaßnahme die alte, komfortabler auslaufende Trasse wieder angelegt wird. Dies bestätigt Bauhofleiter Matthias Regn. Wenn die Erdarbeiten zwischen Hallenbad und Kindergarten voranschreiten wie geplant, könne bereits heute Freitag der Weg zwischen Siedlung und Innenstadt wieder freigegeben werden.

Am Donnerstagnachmittag war vorgesehen, das Gelände wieder zu verfüllen, erklärte Regn. Eine Unsicherheit war allerdings noch das Wetter. "Wenn alles klappt, wollen wir am Freitag die fußläufige Verbindung schottern und wieder freigeben", so der Bauhofleiter. Wenn die Außenarbeiten am Kindergarten komplett abgeschlossen sind, wird der Bauhof die ursprüngliche Trasse wieder anlegen. Die Verbindung wird nicht mehr asphaltiert, sondern wie im hinteren Bereich gepflastert. Matthias Regn rechnet damit, dass diese Maßnahme ab Mitte September durchgeführt werden kann.

BRIGITTE GRÜNER