Lastwagen bei Weidensees von Straße gedrängt

Lkw war aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten - Verursacher flüchtete - vor 1 Stunde

WEIDENSEES - Ein Lastwagenfahrer hat auf der Verbindung von Weidensees zur Autobahn einen Kollegen von der Fahrbahn gedrängt und ist dann geflüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montag gegen 9 Uhr fuhr ein Lkw aus Erlangen von Weidensees kommend in Richtung Autobahnauffahrt, als ihm auf einer Geraden ein anderer Lastwagen entgegenkam. Dieser Brummi geriet aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, so dass der Gegenverkehr ausweichen musste. Dabei berührte der Erlangener die dortige Leitplanke und beschädigte diese. Weiterhin wurde auf etwa 50 Meter das Bankett beschädigt. Der Schaden am Erlangener Lkw liegt im unteren vierstelligen Bereich.

Die Polizei bittet Personen, welche Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug geben können, sich mit der Inspektion Pegnitz unter der Rufnummer 09241/99060 in Verbindung zu setzen. Insbesondere wird der Fahrer eines Lasters gesucht, welcher hinter dem unfallverursachenden Lkw fuhr.

