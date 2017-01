„Lastwagen fahren in Tüchersfeld alle Straßen kaputt“

TÜCHERSFELD - Die Einführung einer Straßenausbaubeitragssatzung (Sabs) beschäftigt derzeit den Pottensteiner Stadtrat. Der Tüchersfelder Erwin Sebald (CSU) befürchtet, dass mit der Verabschiedung die Bürger des 240-Seelen-Ortes für die Schäden aufkommen müssen, die Lkw an den Tüchersfelder Straßen hinterlassen.

CSU-Stadtrat Erwin Sebald (Bild) ist aufgefallen, dass in letzter Zeit viel mehr Schwerlastverkehr die Gemeindeverbindungsstraße in Tüchersfeld nutzt. © Luisa Degenhardt



Einmal hat Stadtrat Sebald innerhalb von knapp fünf Stunden 60 Lkw gezählt, die die Gemeindeverbindungsstraße Am Zeckenstein Richtung Trockau entlang gefahren sind. Seit über einem halben Jahr gehe das so. Die Lkw transportieren laut Sebald Abfall vom Ausbau der ICE-Trasse in Forchheim.

Der Schwerlastverkehr hat an der Straße Am Zeckenstein, die 1976 gebaut wurde, Spuren hinterlassen: Die Pflasterrinnen sind lose, im Rasen neben der Fahrbahn sind Abdrücke von Lkw-Reifen zu sehen, Risse durchziehen Teile der Straße. „Die fahren uns alles kaputt“, sagt der 68-Jährige.

Innerhalb des halben Jahres habe er definitiv eine Verschlechterung der Straßenverhältnisse bemerkt. Denn die Straße sei nicht für den Schwerlastverkehr ausgelegt. Mindestens dreimal hat er deshalb schon beim Landratsamt Forchheim beschwert, auch an das Landratsamt Bayreuth hat er einen Brief geschickt. Daraufhin hat Sebald eine Antwort von Landrat Hermann Hübner bekommen.

„Die Zuständigkeiten hinsichtlich der Straßenbaulast und auch der Verkehrsbehörde liegen ausschließlich bei der Stadt“, schreibt Hübner. Auch er weist in seinem Antwortschreiben noch einmal darauf hin, dass die Stadt Pottenstein eine Straßenausbaubeitragssatzung erlassen muss.

Wie berichtet, sieht sich die Stadt als Ausnahme und möchte deshalb auf die Einführung einer Sabs verzichten. Sebald glaubt, dass Pottenstein nicht darum herumkommen wird. Er findet es allerdings nicht fair, dass die Tüchersfelder vielleicht irgendwann für die Wiederherstellung der Gemeindeverbindungsstraße im Ort zahlen müssen, obwohl die Lkw die Schäden hinterlassen haben. „Das ist unmöglich, das sehe ich nicht ein.“

Risse ziehen sich über die Straße Am Zeckenstein. © Luisa Degenhardt



Zudem sei die hohe Zahl der Lastkraftwagen besonders für Schulkinder gefährlich. Denn wenn sich zwei Lkw an einer bestimmten Engstelle Am Zeckenstein entgegenkommen, muss ein Fahrzeug auf den Gehweg ausweichen. An dieser Stelle sei der Gehsteig ohnehin nur 60 Zentimeter breit, für die Schulkinder bleibt kaum mehr Platz. Die Stadt hat drei Warnbaken aufgestellt, um zu verhindern, dass Lkw auf den Gehweg fahren.

Ginge es nach Sebald, wäre es die optimale Lösung, die Gemeindeverbindungsstraße zur Kreisstraße auszubauen. Denn dann müssten die Anwohner nicht für eine Wiederherstellung zahlen. Eine andere Option sei die Begrenzung auf etwa 25 Tonnen. „Das würde dann auch für unsere Landwirtschaft reichen“, so Sebald.

Abgeordnete eingeschaltet

Er hat mittlerweile CSU-Landtagsabgeordnete Gudrun Brendel-Fischer eingeschaltet, die zugesagt hat, sich in München nach einer Lösung zu erkundigen. „Ich bin einer, der nicht schnell aufgibt“, so Sebald.

Die Schäden beschränken sich nicht nur auf die Gemeindeverbindunsstraße im Ort. Fährt man Richtung Rackersberg und Haßlach, sieht man tiefe Reifenspuren im Bankett. Zwar wurden Reifenspuren erst vor kurzem mit Schotter aufgefüllt, doch schon wieder zeigen sich neue Schäden. „Das sind einfach keine Straßen für den Lkw.“

