Lastwagen schob drei Fahrzeuge zusammen

Drei Verletzte und 40.000 Euro Sachschaden bei Unfall nahe Weidenberg - vor 1 Stunde

WEIDENBERG - Vier beschädigte Fahrzeuge, drei Verletzte und ein Sachschaden von zusammen 40.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Staatsstraße bei Untersteinach.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Staatsstraße auf Höhe Untersteinach ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen. Eine 28-jährige Pkw-Fahrerin, die in Richtung Weidenberg unterwegs war, wollte nach links abbiegen und musste ihr Fahrzeug wegen des Gegenverkehrs anhalten. Die beiden Fahrerinnen hinter ihr hielten ebenfalls an.

Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Wunsiedel erkannte die Situation jedoch zu spät. Er fuhr auf das letzte Fahrzeug auf und schob durch die Wucht des Aufpralls alle Fahrzeuge zusammen.

Die drei Insassen im dem Fahrzeug, auf das der Lastwagen aufgefahren war, wurden leicht verletzt. Sie kamen mit Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus, durften die Klinik aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro.

Die Feuerwehr Untersteinach war mit 15 Einsatzkräften vor Ort, um den Verkehr zu regeln und die Unfallstelle zu reinigen.

